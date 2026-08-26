Después de su triunfal debut en LaLiga EA Sports 2026/27, Real Madrid de José Mourinho -en su segunda andadura como DT de la ‘Casa Blanca’- saldrá por otra victoria cuando enfrente a Real Sociedad frente a su afición en el Estadio Santiago Bernabéu este miércoles 26 de agosto a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 3pm ET / 12pm PT. Si vives en México, no te pierdas el partido Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports. Los merengues intentarán sumar otros tres puntos que les permita escalar hacia el liderato de la tabla y revalidar su condición de favoritos al título bajo las órdenes de The Special One.

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para disputar su primer partido como local en LaLiga 2026/27 ante Real Sociedad por la J1 de LaLiga. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

Real Madrid y Real Sociedad se verán las caras por LaLiga, encuentro disponible en vivo por la señal de DIRECTV y la plataforma digital DGO. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

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