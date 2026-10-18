Un partidazo donde ambos equipos están en la obligación de ganar para no complicar sus opciones en LaLiga. Real Madrid recibe a Sevilla hoy domingo 18 de octubre por la jornada 9 del torneo español en el Estadio Santiago Bernabéu. El compromiso está pactado para empezar a las 13:00 horas (México) y lo puedes ver EN VIVO por Sky Sports. El equipo de José Mourinho afrontará este compromiso con la moral al tope tras ganar a Roma, donde estaba por dos goles abajo.

Con la sanción confirmada a Vinicius de cuatro jornadas, Yan Diomandé tiene la oportunidad para consolidarse en la banda izquierda, sector donde se siente cómodo y es productivo en la ofensiva. Otro jugador que demostró ante la Roma que merece más minutos es Endrick. El delantero brasileño fue figura ante la Roma, llevando peligro al área de los italianos y complementándose a la perfección con Mbappé y Jude Bellingham.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Sevilla por la Jornada 9 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Sevilla por la Fecha 9 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Elche CF en vivo por LaLiga

Fecha: Domingo 18 de octubre

Domingo 18 de octubre Partido: Real Madrid vs. Sevilla

Real Madrid vs. Sevilla Horario: 13:00 horas (CDMX)

13:00 horas (CDMX) Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)