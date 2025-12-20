El 2025 se despide con un partido de alto voltaje en LaLiga, cuando el FC Barcelona visite a Villarreal el domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica por la jornada 17 del campeonato español. El duelo se presenta como una prueba exigente para el conjunto blaugrana, que cerrará el año enfrentando a uno de los equipos más sólidos del torneo en un escenario siempre complicado y con un ambiente que promete máxima intensidad.

Villarreal llega a este compromiso en un gran momento liguero, instalado en la tercera posición de la tabla y con una racha de seis victorias consecutivas en LaLiga, números que lo convierten en un rival de cuidado. Aunque viene de quedar eliminado en la Copa del Rey, el “Submarino Amarillo” buscará reafirmar su fortaleza en casa ante un Barcelona que necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y cerrar el año con una victoria de peso.

El encuentro se disputará este domingo desde las 9:15 a.m. en el horario de México (10:15 a.m. ET) y contará con una amplia cobertura internacional. En América Latina se podrá seguir a través de plataformas como Disney+, ESPN y DSports. Eso sí, si estás en México, el FC Barcelona vs Villarreal también se verá en vivo por Sky Sports , con transmisión completa del último gran partido de LaLiga en 2025.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México puedes ver el FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.