El Santiago Bernabéu será escenario de uno de los partidos más atractivos de la fecha 17 de LaLiga 2025-2026 , cuando Real Madrid y Sevilla se enfrenten este sábado 20 de diciembre en un duelo cargado de historia, presión y expectativas. Con el campeonato entrando en una etapa clave, cada punto empieza a valer oro y los focos estarán puestos en un cruce que suele ofrecer intensidad, goles y emociones fuertes.

Para el conjunto blanco, el encuentro representa una oportunidad crucial para no perderle pisada al Barcelona en la pelea por la cima del torneo. El Real Madrid llega con confianza tras sus recientes victorias en LaLiga y Copa del Rey, respaldado por un buen momento colectivo y la eficacia de sus figuras ofensivas. Sevilla, en cambio, buscará dar el golpe en Madrid y encontrar regularidad en una temporada marcada por altibajos, pero que aún le permite soñar con escalar posiciones en la tabla.

El partido se jugará este sábado desde las 2:00 p.m. en el horario de México (3:00 p.m. ET) y podrá verse en distintos puntos del continente; sin embargo, si estás en México, el canal encargado de transmitir el Real Madrid vs Sevilla será SKY Sports , con cobertura completa de uno de los choques más esperados de la jornada en LaLiga de España.

🎙️ @XabiAlonso 🎙️

📺 Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 19, 2025

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid - Sevilla por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México puedes ver el Real Madrid - Sevilla EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid - Sevilla por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid - Sevilla por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.