En México crece la expectativa por el choque entre Real Oviedo vs Barcelona en la jornada 6 de la LaLiga 2025-26. Los blaugranas buscan sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea por el liderato frente al Real Madrid, mientras que los asturianos intentarán dar la sorpresa y alejarse de la zona baja de la tabla.

El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Tartiere este jueves 25 de septiembre a las 13:30 horas (centro de México). En las regiones Noroeste y Pacífico el partido comenzará a las 12:30 horas, cerrando así una jornada llena de emociones en el fútbol español.

¿Dónde ver Real Oviedo vs Barcelona EN VIVO por Sky Sports?

El partido será transmitido en Sky Sports HD, señal que ofrece en exclusiva todos los encuentros de LaLiga en México. Para sintonizarlo, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO en México?

Para acceder a los partidos, basta con tener contratado un plan de Sky que incluya Sky Sports 1, Sky Sports 2 o Sky Sports 3. Una vez activados, solo debes ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal en el horario correspondiente. Todos los juegos de LaLiga están disponibles en calidad HD, dependiendo del paquete contratado.

¿Cómo ver Sky+ en México online?

Si prefieres ver el partido desde tu móvil, tableta o computadora, puedes hacerlo mediante Sky+, el servicio de streaming de Sky México. Aquí te explico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ (disponible para iOS y Android).

(disponible para iOS y Android). Inicia sesión con tu cuenta de Sky (la misma que usas para la TV).

Dentro de la app puedes navegar al apartado de deportes o eventos en vivo y seleccionar Sky Sports cuando esté activo.

cuando esté activo. También puedes acceder desde navegador web en tu computadora — Sky+ permite la visualización vía escritorio en navegadores compatibles.

Con Sky+ tendrás la comodidad de ver en cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor.