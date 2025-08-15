El FC Barcelona inicia la defensa de su título de LaLiga EA Sports este sábado 16 de agosto en punto de las 11:30 am (Tiempo del Centro de México) con un emocionante partido a domicilio contra el RCD Mallorca en el Campo de fútbol de Son Moix. El equipo de Hansi Flick, favorito para revalidar el campeonato, buscará comenzar con el pie derecho en la jornada inaugural de la temporada. Por su parte, el Mallorca, que terminó en una respetable décima posición el año pasado, tiene ambiciones europeas y espera dar la sorpresa ante el gigante catalán en su propio estadio. ¿Quieres mirar el partido desde tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial del partido para el público mexicano y otros países de Centroamérica estuvo a cargo del canal SKY Sports (516 SD y 1516 HF), con definición 4K, y la plataforma streaming de SKY Plus (antes Blue to Go VIDEO Everywhere).
El RCD Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, se encuentra en su quinta temporada consecutiva en la élite del fútbol español. El club ha reforzado su plantilla con la llegada de talentos como Pablo Torre, procedente precisamente del Barcelona, y el prometedor Mateo Joseph. A pesar de un historial desfavorable, habiendo perdido 14 de sus últimos 15 enfrentamientos ligueros contra los culés, el equipo balear llega con la moral alta tras una sólida pretemporada que incluyó tres victorias en seis amistosos.
Por otro lado, el FC Barcelona llega al encuentro descansado y con la confianza en alza tras una pretemporada exitosa. El club no participó en el Mundial de Clubes de 2025, lo que le permitió prepararse a fondo y ganar sus cuatro partidos amistosos, incluyendo una goleada 5-0 al Como por el Trofeo Joan Gamper. Las recientes incorporaciones de Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji prometen fortalecer al equipo de cara a una temporada en la que el objetivo principal es mantener la hegemonía en España.
¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26?
Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Puedes seguir los partidos de la LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Cómo ver SKY+ México en vivo, FC Barcelona vs. Mallorca por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26
- Fecha: Sábado, 16 de agosto de 2025
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 11:30 (Ciudad de México)
- Lugar: Estadi Mallorca Son Moix (España)