El FC Barcelona inicia la defensa de su título de LaLiga EA Sports este sábado 16 de agosto en punto de las 11:30 am (Tiempo del Centro de México) con un emocionante partido a domicilio contra el RCD Mallorca en el Campo de fútbol de Son Moix. El equipo de Hansi Flick, favorito para revalidar el campeonato, buscará comenzar con el pie derecho en la jornada inaugural de la temporada. Por su parte, el Mallorca, que terminó en una respetable décima posición el año pasado, tiene ambiciones europeas y espera dar la sorpresa ante el gigante catalán en su propio estadio. ¿Quieres mirar el partido desde tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial del partido para el público mexicano y otros países de Centroamérica estuvo a cargo del canal SKY Sports (516 SD y 1516 HF), con definición 4K, y la plataforma streaming de SKY Plus (antes Blue to Go VIDEO Everywhere).

El RCD Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, se encuentra en su quinta temporada consecutiva en la élite del fútbol español. El club ha reforzado su plantilla con la llegada de talentos como Pablo Torre, procedente precisamente del Barcelona, y el prometedor Mateo Joseph. A pesar de un historial desfavorable, habiendo perdido 14 de sus últimos 15 enfrentamientos ligueros contra los culés, el equipo balear llega con la moral alta tras una sólida pretemporada que incluyó tres victorias en seis amistosos.

Por otro lado, el FC Barcelona llega al encuentro descansado y con la confianza en alza tras una pretemporada exitosa. El club no participó en el Mundial de Clubes de 2025, lo que le permitió prepararse a fondo y ganar sus cuatro partidos amistosos, incluyendo una goleada 5-0 al Como por el Trofeo Joan Gamper. Las recientes incorporaciones de Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji prometen fortalecer al equipo de cara a una temporada en la que el objetivo principal es mantener la hegemonía en España.

BARCELONA (ESPAÑA), 16/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre RCD Mallorca y FC Barcelona este sábado 16 de agosto por la jornada 1 de LaLiga 2025-26 desde Son Moix. Foto de LLUIS GENE para AFP / LLUIS GENE

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Puedes seguir los partidos de la LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, FC Barcelona vs. Mallorca por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie.

MALLORCA (ESPAÑA), 16/08/2025.- Cobertura oficial de ESPN+, ESPN Sur, ESPN Deportes y Disney Plus Premium para ver el partido entre FC Barcelona y Mallorca este sábado 16 de agosto por la jornada 1 de LaLiga 2025-26 desde Son Moix. Foto de LLUIS GENE para AFP / LLUIS GENE

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2025-26

Fecha: Sábado, 16 de agosto de 2025

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 11:30 (Ciudad de México)

Lugar: Estadi Mallorca Son Moix (España)