La LaLiga 2025-2026 comienza con un duelo que promete grandes emociones: Real Madrid vs. Osasuna. Los Merengues, bajo la dirección de Xabi Alonso, debutan en casa ante los Rojillos en el Santiago Bernabéu este martes 19 de agosto a las 21:00 h (España), correspondiente a las 13:00 h en México.

El equipo blanco llega con la motivación de haber cerrado la campaña pasada en la segunda posición de la tabla y tras alcanzar las semifinales del Mundial de Clubes durante el verano. Por el lado visitante, Osasuna busca sorprender después de haber concluido en el noveno lugar la temporada anterior y de realizar una intensa pretemporada frente a rivales europeos.

Si estás en México y quieres saber cómo ver el partido en vivo, la transmisión estará disponible en SKY Sports HD por televisión y en la plataforma Sky Plus Online, permitiendo seguir cada jugada desde donde te encuentres.

Los Merengues debutan en LaLiga 2025-26 ante Osasuna; el duelo podrá seguirse en México a través de Sky Sports HD y Sky Plus Online. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO en México?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Osasuna será transmitido en exclusiva para México por SKY Sports HD. El partido está programado a las 13:00 h del martes 19 de agosto (hora local), dentro de la cobertura especial de LaLiga que ofrece Sky.

Para acceder a la señal, los aficionados deberán contar con el paquete Sky Gold, el cual incluye los canales Sky Sports 1, 2 y 3 en alta definición, además de la posibilidad de disfrutar la temporada completa de LaLiga.

¿Cómo ver SKY Sports en TV y Sky Plus Online?

Si tienes contratado el servicio de Sky México con el paquete Gold, podrás acceder directamente a los canales de Sky Sports HD en tu televisor. De esta manera, tendrás toda la cobertura de LaLiga en alta definición, incluyendo el esperado duelo entre el Real Madrid y Osasuna en el arranque de la temporada 2025-2026.

Además, los suscriptores cuentan con la opción de seguir los partidos en streaming mediante Sky Plus Online (antes conocido como Blue to Go). Esta plataforma digital permite ver la señal desde teléfonos móviles, tablets, computadoras o cualquier dispositivo compatible, ideal para quienes prefieren no depender únicamente de la TV satelital y seguir el fútbol en movimiento.

Entre las ventajas de contratar Sky Sports, se encuentra la transmisión en vivo de todos los partidos de LaLiga, la disponibilidad de canales en alta definición (HD) y el acceso multiplataforma con Sky Plus Online. Gracias a esta cobertura exclusiva en México, no habrá pretextos para perderse el estreno de los Merengues frente a Osasuna, un partido que promete abrir la temporada con gran intensidad.