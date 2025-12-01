El Camp Nou volverá a vibrar este martes 2 de diciembre (14:00 h Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) con uno de los grandes duelos del fútbol español. Frente a frente estarán el FC Barcelona, flamante líder en solitario de LaLiga 2025-26, y un Atlético de Madrid que llega lanzado, decidido a prolongar su racha ganadora. Más que un simple partido, el encuentro resume la esencia del campeonato: la lucha por el mando, el orgullo competitivo y el enfrentamiento de dos estilos que trascienden el juego mismo. En el ambiente se respira la sensación de estar ante un choque capaz de redefinir el rumbo de ambos equipos en el tramo más intenso de la temporada.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

El Barcelona llega con la mezcla habitual de dudas y esperanza. Las lesiones y los altibajos han puesto a prueba la solidez del proyecto de Hansi Flick, pero el equipo ha sabido responder, especialmente en casa, donde ha convertido el nuevo Spotify Camp Nou en un fortín. Siete victorias en siete partidos, 23 goles a favor y solo 4 en contra son testimonio de una fortaleza que se sostiene en el talento de Pedri y la inspiración de Raphinha. Cada regreso del canario es un soplo de equilibrio para el juego azulgrana, mientras que el brasileño representa la chispa que enciende los duelos grandes.

Enfrente, el Atlético de Madrid de Simeone atraviesa uno de sus momentos más sólidos de los últimos años. Seis victorias consecutivas en LaLiga —y siete en todas las competiciones— lo han devuelto a la élite con una contundencia que emociona y convence. Su reacción, construida desde la intensidad y la eficacia, ha borrado las dudas de inicio de curso. La convicción en el vestuario rojiblanco es total: han recortado ocho puntos de desventaja en apenas tres semanas y llegan al Camp Nou con la sensación de poder medir su crecimiento frente a uno de sus mayores desafíos históricos.

Todo apunta a una batalla táctica y emocional en la que cada detalle contará. El Atlético quiere romper su maldición en el Camp Nou, el único escenario doméstico donde Simeone aún no ha ganado. El Barça, por su parte, busca un golpe de autoridad que reafirme su liderazgo y ahogue las incertidumbres de un proyecto que necesita victorias grandes para crecer. Será más que un partido: una prueba de carácter, una cita con la historia reciente de LaLiga y un duelo en el que solo los que resistan la presión podrán reclamar el protagonismo que este martes se disputa bajo las luces del coliseo barcelonés.

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Atlético Madrid en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025

Día: Martes 02 de diciembre de 2025

Partido: FC Barcelona vs. Atlético Madrid, por la fecha 15 de la Liga EA Sports 2025-26

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)