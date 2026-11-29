El FC Barcelona y el Deportivo La Coruña miden fuerzas en la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio ABANCA-Riazor este domingo 29 de noviembre desde las 16:15 horario peninsular / 9:15 am Tiempo del Centro de CDMX / 10:15 am ET / 7:15 am PT. Los azulgranas dirigidos por Hansi Flick llegan como líderes del campeonato con 36 puntos (3 de ventaja sobre el Real Madrid), mientras que el Dépor comandado por Antonio Hidalgo ocupa la casilla 12 con 15 unidades e intenta hacerse fuerte en casa ante uno de los grandes del torneo español. Si vives en México, te comentamos que se pudo ver el partido FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports.

¿Cómo ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la Fecha 14 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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