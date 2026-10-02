La tercera jornada del Grupo A1 (Liga A) de la UEFA Nations League 2026-27 enfrenta a dos selecciones que atraviesan situaciones distintas. Francia e Italia se verán las caras este viernes 2 de octubre de las 8:45 p.m. (horario peninsular) / 12:45 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 2:45 pm ET / 11:45 am PT. Si vives en México, no te pierdas el partido Francia vs. Italia EN VIVO vía Sky Sports. Bajo la nueva dirección técnica de Zinedine Zidane, los Bleus comandan el sector con 6 puntos de 6 posibles y registran un inicio perfecto tras vencer por la mínima a Turquía (1-0) y a Bélgica (1-0). No obstante, afrontan este clásico con la baja sensible de Kylian Mbappé. La Azzurra de Roberto Mancini, por su parte, ocupa la parte media con 3 puntos tras tropezar en el debut perdiendo 2-0 ante Bélgica, pero demostraron una gran capacidad de reacción al golear 4-1 a Turquía como visitante en la fecha anterior. El combinado italiano presenta ausencias por problemas físicos como Manuel Locatelli y Federico Chiesa.
¿Cómo ver EN VIVO Francia vs. Italia por UEFA Nations League vía SKY Sports en México?
En México podrás ver el Francia vs. Italia por la Jornada 3 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.
¿Cómo ver EN VIVO Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Plus?
Ten en cuenta que es posible ver el Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.
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