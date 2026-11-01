El Gran Premio de México de Fórmula 1 se prepara para vivir una jornada determinante sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 1 de noviembre, una cita imperdible que comenzará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y que se podrá seguir completamente EN VIVO a través de la señal de SKY Sports HD. El tradicional trazado de la Magdalena Mixiuhca recibirá a miles de aficionados que abarrotarán las gradas del Foro Sol para volcar su apoyo incondicional hacia Sergio ‘Checo’ Pérez, quien asume el compromiso de correr ante su público con la meta urgente de firmar una actuación sólida, subir al podio en casa e inaugurar su casillero de puntos en el campeonato mundial.

Por otro lado, la atención del automovilismo global estará concentrada en la figura del italiano Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que arriba a la capital con la posibilidad real de proclamarse monarca mundial sobre el asfalto azteca. Apenas en su primera temporada compitiendo en la élite de la categoría, el volante europeo se encuentra ante la gran oportunidad de arrebatarle el récord de precocidad histórica a Sebastián Vettel, marca que el alemán mantiene vigente desde su consagración con Red Bull en 2010 y que ahora añade una fuerte expectativa deportiva a una carrera llamada a ser electrizante de principio a fin.

¿Cómo ver el GP de Miami 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Gran Bretaña 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). Horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver el GP de México 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de México 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de México 2026 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría de los países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de México 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Cómo ver el GP de México 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de SKY Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de México 2026 EN VIVO y de manera online.