El FC Barcelona de Hansi Flick y el Atlético de Madrid de Diego Simeone se enfrentan por el liderato de LaLiga EA Sports 2026-27 en el partido más atractivo de la Jornada 12 en el Spotify Camp Nou este domingo 8 de noviembre desde las 21:00 horario peninsular / 2:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 4:00 pm ET / 1:00 pm PT . Si vives en México, te comentamos que se pudo ver el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

FC Barcelona enfrenta al Atlético de Madrid en un choque clave de la temporada de LaLiga, visible en vivo por la pantalla de SKY Sports HD y vía streaming online. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.