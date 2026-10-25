El Clásico vivirá su edición número 265 y desde México se podrá disfrutar mediante Sky Sports. Este domingo 25 de octubre, no te pierdas la transmisión de FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde las 14:00 hora Centro de México, duelo de infarto desde el Spotify Camp Nou . Los blaugranas llegan como líderes absolutos con puntaje perfecto en 9 fechas, mientras que los merengues marchan 6 puntos por debajo, por lo que un triunfo será clave para recortar distancias.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por la Jornada 10 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por la Fecha 10 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo por LaLiga

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Domingo 25 de octubre de 2026 Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid por Jornada 10 de LaLiga 2026-27

FC Barcelona vs. Real Madrid por Jornada 10 de LaLiga 2026-27 Horario: 14:00 horas (CDMX)

14:00 horas (CDMX) Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (Cataluña)

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy, domingo 25 de octubre, en una nueva edición de El Clásico por LaLiga, con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones en el campeonato. Kylian Mbappé lidera las expectativas ofensivas del conjunto madridista, mientras que Lamine Yamal buscará marcar diferencias por el equipo azulgrana. Los aficionados podrán consultar cómo ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, con señales como ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV, DGO, SKY Sports HD, DAZN y Movistar Plus, según la disponibilidad y los derechos de transmisión en cada país. (VIDEO DE X: @RealMadrid)