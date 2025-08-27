El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions Legue 2025-26 se llevará toda la atención de los amantes del deporte rey este jueves 28 de agosto durante la gala que se realizará en el Grimaldi Forum de Mónaco. La fase de liguilla se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026. Si deseas saber todos los detalles de la velada, aquí te contamos toda la información que buscas con la previa, los bombos, los horarios y los canales de transmisión para verlo en vivo y en directo.

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26?

Treinta y seis clubes se distribuyen en cuatro bombos de nueve equipos cada uno según su coeficiente UEFA, con el PSG —vigente campeón— encabezando el Bombo 1 junto a las entidades con mejor ranking; los siguientes nueve integran el Bombo 2, luego el Bombo 3 y, por último, el Bombo 4. Este ordenamiento busca equilibrar la dificultad del calendario inicial al repartir a los contendientes por niveles de rendimiento europeo reciente, preservando la jerarquía competitiva y la visibilidad del campeón defensor.

El sorteo del Principado define un calendario de ocho jornadas por club: dos rivales de cada bombo, con cuatro partidos en casa y cuatro fuera, sin series de ida y vuelta. El procedimiento respeta condicionantes habituales —evitar cruces de la misma federación y limitar a un máximo de dos rivales del mismo país— para garantizar diversidad de enfrentamientos y una fuerza de oponentes comparable antes de la fase eliminatoria.

Bombo 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona. Bombo 2 : Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht de Frankfurt.

: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht de Frankfurt. Bombo 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.

: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt. Bombo 4: Mónaco, Qarabag, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic, Newcastle y Copenhague.

Durante el sorteo se tomará en cuenta lo siguiente para evitar choques entre equipos

Cada equipo enfrentará a dos rivales de cada bombo

Ninguno jugará contra otro de su misma federación

¿Cómo se clasifican los equipos a octavos de final?

Los ocho primeros clasificados al término de la misma accederán directamente a octavos de final, mientras que las formaciones que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deben acudir a un play-off para determinar, mediante eliminatorias a ida y vuelta, los otros ocho clasificados.

Horarios para ver el sorteo de la Champions League 2025-26

A continuación, te contamos los horarios para seguir el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26.

10:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

11:00 horas en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

12:00 horas en Chile, Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Canadá

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay

17:00 horas del Reino Unido, Irlanda y Portugal

18:00 horas de España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos

En Estados Unidos:

Hora del Este: 1 pm ET (Florida)

Hora del Centro: 12 pm CT (Texas)

Hora de Montaña: 11 am MT

Hora del Pacífico: 10 am PT (California)

MONTECARLO (MÓNACO), 28/08/2025.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS este jueves 28 de agosto desde el Grimaldi Fórum de Montecarlo, Mónaco. Foto de Noé Yactayo para Mag con imagen central de Mohd RASFAN para AFP / Noé Yactayo

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025 EN VIVO EN DIRECTO por TV?

Estos son los canales de televisión y plataformas online para mirar el sorteo de la Champions League 2025-26, según el país donde te encuentres:

Argentina : Fox Sports y Disney+

: Fox Sports y Disney+ Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Honduras : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

: Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus Reino Unido : TNT Sports 1 y Discovery+

: TNT Sports 1 y Discovery+ México : HBO Max (compañía hermana de CNN), Fox Sports, Tubi y Caliente TV.

: HBO Max (compañía hermana de CNN), Fox Sports, Tubi y Caliente TV. Estados Unidos: CBS Sports Golazo Network, ViX de TUDN USA y UEFA TV.

¿Qué equipos participan en el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26?

Todos los clubes que estarán presentes en el sorteo:

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemania)

FC Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Atlético de Madrid (España)

Benfica (Portugal)

Club Brugge/Brujas (Bélgica)

Atalanta (Italia)

Villarreal (España)

Juventus (Italia)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Tottenham Hotspur (Inglaterra)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Ajax (Países Bajos)

Napoli/Nápoles (Italia)

Sporting CP/Sporting de Portugal (Portugal)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praha/Slavia de Praga (Chequia)

Olympique de Marseille/Marsella (Francia)

Bodø/Glimt (Noruega)

AS Monaco/Mónaco (Mónaco)

Qarabağ (Azerbaiyán)

Galatasaray (Turquía)

Union Saint-Gilloise/Union SG (Bélgica)

Pafos (Chipre)

Kairat Almaty (Kazajistán)

Athletic Club (España)

Newcastle United (Inglaterra)

FC Copenhagen/Copenhague (Dinamarca)