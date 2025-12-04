El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, a partir de las 12:00 p.m. ET, marcando un hito en la cercanía del torneo. El evento definirá la composición de los 12 grupos y, junto con la publicación del calendario completo el sábado, permitirá a los aficionados de las 42 selecciones clasificadas saber finalmente las fechas y sedes de sus tres primeros partidos . Aunque seis plazas aún están pendientes de definirse en los repechajes (cuatro de la UEFA y dos intercontinentales), el sorteo también establecerá el camino para los respectivos ganadores de esos playoffs. Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver en directo online el evento mundial de fútbol.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 el 5 de diciembre?

El sorteo se transmitirá el 5 de diciembre a las 12 p. m. ET/9 a. m. PT y se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC.

Región País / Ciudad Representativa Huso Horario (Estándar) Hora Local del Sorteo América del Norte (EE. UU. y Canadá) Nueva York, Miami EST (UTC-5) 12:00 p.m. (Mediodía) Chicago, Dallas CST (UTC-6) 11:00 a.m. Denver MST (UTC-7) 10:00 a.m. Los Ángeles, Vancouver PST (UTC-8) 9:00 a.m. México Ciudad de México CST (UTC-6) 11:00 a.m. Centroamérica San José (Costa Rica) CST (UTC-6) 11:00 a.m. Ciudad de Guatemala, Managua CST (UTC-6) 11:00 a.m. Sudamérica (UTC-5) Bogotá (Colombia) COT (UTC-5) 12:00 p.m. (Mediodía) Lima (Perú), Quito (Ecuador) PET (UTC-5) 12:00 p.m. (Mediodía) Sudamérica (UTC-4) Caracas (Venezuela) VET (UTC-4) 1:00 p.m. La Paz (Bolivia) BOT (UTC-4) 1:00 p.m. Sudamérica (UTC-3) Buenos Aires (Argentina) ART (UTC-3) 2:00 p.m. Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay) BRT / UYT (UTC-3) 2:00 p.m. Santiago (Chile) CLT (UTC-3) 2:00 p.m. Europa Occidental y África Londres, Lisboa GMT (UTC+0) 5:00 p.m. París, Madrid, Roma, Berlín CET (UTC+1) 6:00 p.m. Estambul, Atenas EET (UTC+2) 7:00 p.m. Oriente Medio y Asia Dubái (EAU) GST (UTC+4) 9:00 p.m. Nueva Delhi (India) IST (UTC+5:30) 10:30 p.m. Tokio (Japón) JST (UTC+9) 2:00 a.m. (Siguiente día - 6 Dic.)

¿Dónde ver el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN VIVO por TV y Online?

Conoce en qué canales de televisión y dónde ver por streaming online el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 5 de diciembre desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC.

Región País Canal(es) de Televisión Plataforma(s) de Streaming (Online) Cobertura Global Mundial N/A FIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA Norteamérica Estados Unidos FOX, Telemundo, Universo Peacock, FOX Sports App/Web, Fubo México Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN ViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web Canadá TSN TSN (App/Web) América Central El Salvador N/A Tigo Sports El Salvador Guatemala Canal 3, Canal 11 Tigo Sports App & Web Guatemala Honduras Televicentro N/A Sudamérica Argentina DirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC Sports DGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming Colombia DirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win Sports DGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win Perú DirecTV Sports (DSPORTS), Latina DGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App) Chile DirecTV Sports (DSPORTS), Chilevisión DGO (DirecTV Go), Chilevisión Web Ecuador Teleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App) Venezuela Televen, DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App) Uruguay DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go) Bolivia DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go) Paraguay Trece, Unicanal, GEN, Popu TV N/A Europa España RTVE (A falta de confirmación oficial) RTVE Play, Plataformas de Mediapro Reino Unido BBC, ITV BBC iPlayer, ITVX Alemania N/A Plataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom Suiza SRF DGO Asia y África Corea del Sur JTBC N/A Oriente Medio y África del Norte beIN Sports beIN Connect, TOD África subsahariana SuperSport SuperSport (App/Web)

Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, EE. UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Canadá, México, EE. UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RI de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RI de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Eliminatorias europeas A, B, C y D, Torneos eliminatorios FIFA 1 y 2.

Cómo se definen los PlayOffs para el Mundial 2026

Las últimas seis plazas para la Copa Mundial se decidirán durante la ventana internacional de marzo, cuando 16 equipos de la UEFA jugarán por cuatro plazas, y seis equipos de otras confederaciones continentales de la FIFA jugarán por dos plazas adicionales. Aquí se encuentra cada nación en cada playoff enumerado en el Bombo 4 arriba.

Playoff Europeo A: Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina

Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina Playoff Europeo B: Ucrania, Suecia, Polonia, Albania

Ucrania, Suecia, Polonia, Albania Playoff Europeo C: Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo

Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo Playoff Europeo D: Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia, Irlanda

Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia, Irlanda 1.er Torneo de Eliminatorias de la FIFA: Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo

Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo Torneo de repesca de la FIFA 2: Bolivia, Surinam, Irak

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial FIFA 2026?

Los 42 equipos clasificados confirmados y los seis ganadores de los play-offs se han distribuido en cuatro bombos de 12 equipos según la clasificación de la FIFA. Los tres países anfitriones están incluidos en el Bombo 1 junto con los nueve países mejor clasificados. Curiosamente, los seis ganadores de los play-offs se han distribuido en el Bombo 4, y los ganadores de las eliminatorias europeas probablemente tendrán una clasificación más alta que los países del Bombo 3.

Además, la FIFA ha anunciado que España (primera cabeza de serie) y Argentina (segunda cabeza de serie) estarán en mitades opuestas del sorteo, por lo que no podrán enfrentarse hasta la final si ganan sus grupos. Lo mismo ocurrirá con Francia (tercera cabeza de serie) e Inglaterra (cuarta cabeza de serie).