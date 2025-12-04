El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, a partir de las 12:00 p.m. ET, marcando un hito en la cercanía del torneo. El evento definirá la composición de los 12 grupos y, junto con la publicación del calendario completo el sábado, permitirá a los aficionados de las 42 selecciones clasificadas saber finalmente las fechas y sedes de sus tres primeros partidos. Aunque seis plazas aún están pendientes de definirse en los repechajes (cuatro de la UEFA y dos intercontinentales), el sorteo también establecerá el camino para los respectivos ganadores de esos playoffs. Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver en directo online el evento mundial de fútbol.
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 el 5 de diciembre?
El sorteo se transmitirá el 5 de diciembre a las 12 p. m. ET/9 a. m. PT y se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC.
|Región
|País / Ciudad Representativa
|Huso Horario (Estándar)
|Hora Local del Sorteo
|América del Norte (EE. UU. y Canadá)
|Nueva York, Miami
|EST (UTC-5)
|12:00 p.m. (Mediodía)
|Chicago, Dallas
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Denver
|MST (UTC-7)
|10:00 a.m.
|Los Ángeles, Vancouver
|PST (UTC-8)
|9:00 a.m.
|México
|Ciudad de México
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Centroamérica
|San José (Costa Rica)
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Ciudad de Guatemala, Managua
|CST (UTC-6)
|11:00 a.m.
|Sudamérica (UTC-5)
|Bogotá (Colombia)
|COT (UTC-5)
|12:00 p.m. (Mediodía)
|Lima (Perú), Quito (Ecuador)
|PET (UTC-5)
|12:00 p.m. (Mediodía)
|Sudamérica (UTC-4)
|Caracas (Venezuela)
|VET (UTC-4)
|1:00 p.m.
|La Paz (Bolivia)
|BOT (UTC-4)
|1:00 p.m.
|Sudamérica (UTC-3)
|Buenos Aires (Argentina)
|ART (UTC-3)
|2:00 p.m.
|Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay)
|BRT / UYT (UTC-3)
|2:00 p.m.
|Santiago (Chile)
|CLT (UTC-3)
|2:00 p.m.
|Europa Occidental y África
|Londres, Lisboa
|GMT (UTC+0)
|5:00 p.m.
|París, Madrid, Roma, Berlín
|CET (UTC+1)
|6:00 p.m.
|Estambul, Atenas
|EET (UTC+2)
|7:00 p.m.
|Oriente Medio y Asia
|Dubái (EAU)
|GST (UTC+4)
|9:00 p.m.
|Nueva Delhi (India)
|IST (UTC+5:30)
|10:30 p.m.
|Tokio (Japón)
|JST (UTC+9)
|2:00 a.m. (Siguiente día - 6 Dic.)
¿Dónde ver el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN VIVO por TV y Online?
Conoce en qué canales de televisión y dónde ver por streaming online el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 5 de diciembre desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC.
|Región
|País
|Canal(es) de Televisión
|Plataforma(s) de Streaming (Online)
|Cobertura Global
|Mundial
|N/A
|FIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA
|Norteamérica
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo
|Peacock, FOX Sports App/Web, Fubo
|México
|Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN
|ViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web
|Canadá
|TSN
|TSN (App/Web)
|América Central
|El Salvador
|N/A
|Tigo Sports El Salvador
|Guatemala
|Canal 3, Canal 11
|Tigo Sports App & Web Guatemala
|Honduras
|Televicentro
|N/A
|Sudamérica
|Argentina
|DirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC Sports
|DGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming
|Colombia
|DirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win Sports
|DGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win
|Perú
|DirecTV Sports (DSPORTS), Latina
|DGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App)
|Chile
|DirecTV Sports (DSPORTS), Chilevisión
|DGO (DirecTV Go), Chilevisión Web
|Ecuador
|Teleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App)
|Venezuela
|Televen, DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App)
|Uruguay
|DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go)
|Bolivia
|DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go)
|Paraguay
|Trece, Unicanal, GEN, Popu TV
|N/A
|Europa
|España
|RTVE (A falta de confirmación oficial)
|RTVE Play, Plataformas de Mediapro
|Reino Unido
|BBC, ITV
|BBC iPlayer, ITVX
|Alemania
|N/A
|Plataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom
|Suiza
|SRF
|DGO
|Asia y África
|Corea del Sur
|JTBC
|N/A
|Oriente Medio y África del Norte
|beIN Sports
|beIN Connect, TOD
|África subsahariana
|SuperSport
|SuperSport (App/Web)
Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1: Canadá, México, EE. UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RI de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Eliminatorias europeas A, B, C y D, Torneos eliminatorios FIFA 1 y 2.
Cómo se definen los PlayOffs para el Mundial 2026
Las últimas seis plazas para la Copa Mundial se decidirán durante la ventana internacional de marzo, cuando 16 equipos de la UEFA jugarán por cuatro plazas, y seis equipos de otras confederaciones continentales de la FIFA jugarán por dos plazas adicionales. Aquí se encuentra cada nación en cada playoff enumerado en el Bombo 4 arriba.
- Playoff Europeo A: Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina
- Playoff Europeo B: Ucrania, Suecia, Polonia, Albania
- Playoff Europeo C: Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo
- Playoff Europeo D: Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia, Irlanda
- 1.er Torneo de Eliminatorias de la FIFA: Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo
- Torneo de repesca de la FIFA 2: Bolivia, Surinam, Irak
¿Cómo funciona el sorteo del Mundial FIFA 2026?
Los 42 equipos clasificados confirmados y los seis ganadores de los play-offs se han distribuido en cuatro bombos de 12 equipos según la clasificación de la FIFA. Los tres países anfitriones están incluidos en el Bombo 1 junto con los nueve países mejor clasificados. Curiosamente, los seis ganadores de los play-offs se han distribuido en el Bombo 4, y los ganadores de las eliminatorias europeas probablemente tendrán una clasificación más alta que los países del Bombo 3.
Además, la FIFA ha anunciado que España (primera cabeza de serie) y Argentina (segunda cabeza de serie) estarán en mitades opuestas del sorteo, por lo que no podrán enfrentarse hasta la final si ganan sus grupos. Lo mismo ocurrirá con Francia (tercera cabeza de serie) e Inglaterra (cuarta cabeza de serie).