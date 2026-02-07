El Super Bowl 2026 en Santa Clara tendrá un duelo de alto voltaje entre New England Patriots y Seattle Seahawks, con Bad Bunny encendiendo el show de medio tiempo en el Levi’s Stadium. Defensa élite contra ofensiva explosiva en el campo, y el primer latino en solitario encabezando el Halftime Show en el escenario más grande del deporte mundial.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 y el Halfftime Show con Bad Bunny en vivo y en directo?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. El kickoff está programado para las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT), y el Halftime Show con Bad Bunny se espera entre las 8:00 y 8:30 p. m. ET, aproximadamente a la mitad del partido.

En televisión y streaming para el público hispanohablante, el partido y el show de medio tiempo se podrán seguir por NBC (señal en inglés), Telemundo y la plataforma Peacock, que ofrecerán la transmisión completa desde el show previo hasta la celebración del campeón. En varios países de Latinoamérica, cadenas deportivas con derechos de NFL y plataformas de streaming asociadas ofrecerán el duelo Patriots vs. Seahawks y el espectáculo de Bad Bunny en vivo, con narración y análisis en español.

El Halftime Show será presentado por Apple Music y producido por Roc Nation, con un espectáculo de unos 13 minutos en el que Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en solitario al frente del show de medio tiempo. Sobre el césped, Drake Maye liderará a unos Patriots renacidos que buscan su séptimo título, mientras Sam Darnold comanda a unos Seahawks que llegan con la mejor defensa y la etiqueta de favoritos.

Canales de TV y streaming confirmados para ver el Super Bowl 2026

Estados Unidos : NBC, Peacock TV, fuboTV, Telemundo Deportes, NFL+ y UNIVERSO

: NBC, Peacock TV, fuboTV, Telemundo Deportes, NFL+ y UNIVERSO México : ESPN, FOX Sports, TV Azteca 7, TUDN, Canal 5, ViX y Disney Plus Premium

: ESPN, FOX Sports, TV Azteca 7, TUDN, Canal 5, ViX y Disney Plus Premium Argentina, Chile, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica: ESPN, Disney Plus Premium y NFL Game Pass (DAZN)

Horarios para ver el Super Bowl 2026 y el Halftime Show con Bad Bunny en tu país

La siguiente tabla usa como referencia el kickoff a las 6:30 p. m. ET y un Halftime Show estimado entre 8:00 y 8:30 p. m. ET. Los horarios son aproximados para el inicio del show de medio tiempo (puede variar según el desarrollo del juego).

PAÍSES HORA DEL KICKOFF HORA DEL HALFTIME SHOW (APROX.) Estados Unidos (ET) 6:30 p. m. 8:00–8:30 p. m. Estados Unidos (CT) 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. Estados Unidos (MT) 4:30 p. m. 6:00–6:30 p. m. Estados Unidos (PT) 3:30 p. m. 5:00–5:30 p. m. México 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. Guatemala 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. El Salvador 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. Honduras 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. Nicaragua 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. Costa Rica 5:30 p. m. 7:00–7:30 p. m. Panamá 6:30 p. m. 8:00–8:30 p. m. Colombia 6:30 p. m. 8:00–8:30 p. m. Perú 6:30 p. m. 8:00–8:30 p. m. Ecuador 6:30 p. m. 8:00–8:30 p. m. Venezuela 7:30 p. m. 9:00–9:30 p. m. Bolivia 7:30 p. m. 9:00–9:30 p. m. República Dominicana 7:30 p. m. 9:00–9:30 p. m. Puerto Rico 7:30 p. m. 9:00–9:30 p. m. Paraguay 8:30 p. m. 10:00–10:30 p. m. Chile 8:30 p. m. 10:00–10:30 p. m. Argentina 8:30 p. m. 10:00–10:30 p. m. Uruguay 8:30 p. m. 10:00–10:30 p. m. España (Península) 12:30 a. m. (9 feb) 2:00–2:30 a. m. (9 feb) Islas Canarias (España) 11:30 p. m. 1:00–1:30 a. m. (9 feb)

Esta cita será especial para Latinoamérica: además del peso de Bad Bunny en el escenario, el pateador Andy Borregales se convertirá en el primer venezolano en jugar un Super Bowl, aumentando el orgullo de la región por este partido histórico.

Recomendaciones para disfrutar al máximo el Super Bowl 2026 y el Halftime Show

El ambiente lo es todo: arma una reunión con amigos y familia, definan si apoyan a Patriots o Seahawks y decoren con los colores de cada equipo para vivir el duelo como si estuvieran en el Levi’s Stadium. Prepárense con anticipación: tengan listas las botanas, bebidas y la suscripción o canal de TV correcto para no perderse ni el kickoff ni el primer acorde de Bad Bunny.

Si es tu primer Super Bowl, sigue algunas reglas básicas: presta atención a los quarterbacks Drake Maye y Sam Darnold, a las defensas que han dominado la temporada y a las repeticiones, que ayudan a entender jugadas clave. Durante el Halftime Show, baja las luces, sube el volumen y disfruta el espectáculo sin distracciones: serán unos 13 minutos intensos que podrían incluir varios de los mayores éxitos de Bad Bunny y una puesta en escena pensada para romper récords de audiencia.

Para quienes lo verán de madrugada (como en España), organiza una “noche NFL”: café, snacks ligeros y pausas activas en los cortes comerciales para llegar despiertos al último cuarto. Y si no conoces todas las reglas, no pasa nada: aprovecha los análisis de las transmisiones en español, los gráficos en pantalla y la conversación en redes sociales para aprender mientras vives la gran final.

DR;LE; todo lo que debes saber del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX enfrenta a New England Patriots vs. Seattle Seahawks el domingo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El kickoff es a las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT) y la transmisión principal será por NBC, Telemundo y Peacock, con señal en español para todo el mundo hispano.

El Halftime Show será encabezado por Bad Bunny, presentado por Apple Music y Roc Nation, con una duración aproximada de 13 minutos entre el segundo y tercer cuarto.

Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en solitario a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl, en medio de una gran expectación y debate mediático.

Los Seahawks llegan con una defensa dominante y la etiqueta de favoritos, mientras los Patriots buscan su séptimo título de Super Bowl liderados por el joven QB Drake Maye.

El QB Sam Darnold comanda a Seattle tras una temporada de reivindicación, y los analistas anticipan un duelo cerrado en el que la línea ofensiva y la presión defensiva serán claves.

Para Latinoamérica, la presencia de Andy Borregales como primer venezolano en un Super Bowl añade un ingrediente emotivo y promete captar a nuevos fanáticos del fútbol americano en la región.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Super Bowl 2026

¿Cuándo es el Super Bowl 2026 y a qué hora empieza?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026, con kickoff a las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT).

¿Qué equipos juegan el Super Bowl 2026?

Juegan los New England Patriots (AFC) contra los Seattle Seahawks (NFC), campeones de sus respectivas conferencias.

¿Quién estará en el Halftime Show del Super Bowl 2026?

El Halftime Show estará encabezado por Bad Bunny, el primer artista latino en solitario en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl.

¿A qué hora empieza el Halftime Show con Bad Bunny?

No tiene una hora exacta, pero se espera que comience aproximadamente entre las 8:00 y las 8:30 p. m. ET, a la mitad del juego.

¿Por dónde puedo ver el Super Bowl 2026 en español?

Podrás verlo en español por Telemundo y Peacock, además de cadenas deportivas con derechos de NFL en Latinoamérica que transmitirán el juego y el show de medio tiempo.

¿Dónde se juega el Super Bowl 2026?

Se juega en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede de los San Francisco 49ers.

¿Cuánto dura el Halftime Show del Super Bowl?

Bad Bunny adelantó que su actuación durará alrededor de 13 minutos, dentro del rango habitual de 12 a 15 minutos del show de medio tiempo.​

¿Quién es el favorito para ganar: Patriots o Seahawks?

Los análisis dan una ligera ventaja a los Seattle Seahawks por su defensa dominante, aunque destacan que los Patriots llegan en gran forma y con capacidad de sorprender.

¿Necesito saber de NFL para disfrutar el Super Bowl?

No, basta con seguir la narración en español, fijarte en las jugadas clave, disfrutar el Halftime Show y vivir el ambiente festivo; es una experiencia pensada para todo tipo de público.