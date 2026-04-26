Este domingo 26 de abril, el Arena CDMX será el escenario de un nuevo evento de boxeo que promete encender a los aficionados del recinto mexicano. Mira la transmisión de Supernova Génesis, desde México, Estados Unidos y cualquier parte del mundo, donde varios de los más famosos streamers mexicanos e internacionales estarán cara a cara en enfrentamientos de boxeo. A continuación, te dejo con los horarios, canales de TV y la cartelera completa para seguir el minuto a minuto .

¡No te lo pierdas! Mira a qué hora es y en qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy. Sigue la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna por canales de TV y online desde EE. UU. y México. | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Gestión Mix

¿A qué hora será el Supernova Génesis 2026 este domingo 26 de abril?

Todo ha quedado listo para el inicio del Supernova Génesis 2026, que se llevará a cabo este domingo 26 de abril. A las 16:00 horas CDMX iniciará la transmisión en redes sociales como TikTok, YouTube y Twitch. A las 17:00 horas comenzará el show oficial con peleas preliminares. A las 19:00 horas CDMX comenzará la cartelera estelar a través de la plataforma de Netflix. Si te encuentras en Estados Unidos, síguelo desde las 21:00 ET.

Países Inicio cartelera estelar Argentina, Uruguay y Paraguay 22:00 horas Bolivia, Chile y Venezuela 21:00 horas Colombia, Ecuador y Perú 20:00 horas Centroamérica 19:00 horas

¿Dónde ver la transmisión de Supernova Génesis 2026 EN VIVO este domingo 26?

La transmisión oficial de la cartelera estelar del Supernova Génesis 2026 estará a cargo de Netflix, única plataforma que va a transmitir las principales peleas de la noche en el Arena CDMX. Esta señal es válida para México y puedes seguirlo también desde cualquier parte del mundo.

Cartelera de Supernova Génesis 2026 EN VIVO

Víctor ‘’Lonche de huevito’’ vs Guillermo ‘’Willito ‘’ Peña

Alana Flores vs Florencia Vigna

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Abraham ‘ElAbrahaham’’ Flores vs José ‘’Nando’’ Broianigo

Milica vs Ari Geli

¿Quiénes van a cantar en el Supernova Génesis 2026?

Con la participación estelar de Ozuna como el artista internacional de mayor renombre, el Supernova Génesis también contará con artistas mexicanos de lujo de la talla de Carín León u Oscar Maydon, de los más sonados en tierras mexicanas por estos días. Aquí te dejo con la lista completa de los artistas.

Carín León

Oscar Maydon

Alexis Omman

Víctor Mendivil

Omar Camacho

Ozuna

Berth O!

La Cotorrisa