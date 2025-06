La fecha 15 define cosas importantes, y tal vez, sentencia a algunas selecciones que se encuentran en las últimas posiciones. Este jueves 5 y viernes 6 de junio se reiniciarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 con partidos realmente relevantes. En simultáneo, Paraguay vs Uruguay y Ecuador vs. Brasil abren el telón desde Asunción y Guayaquil, respectivamente. Luego, Chile vs. Argentina se presentan en Santiago como último partido de la primera noche. Finalmente, Colombia vs Perú en Barranquilla y Venezuela vs. Bolivia cierran la jornada en Maturín.

Brasil visita a Ecuador en Guayaquil por la fecha 15 de las Eliminatorias este jueves 5 de junio. (Foto: Composición Mag)

Programación y resultados de partidos por Eliminatorias

Estos son los cincos partidos por la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Paraguay vs. Uruguay en el Defensores del Chaco, Asunción

Ecuador vs. Brasil en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

Chile vs. Argentina en el Estadio Nacional, Santiago

Colombia vs. Perú en el Metropolitano Meléndez, Barranquilla

Venezuela vs. Bolivia en el Estadio Monumental, Maturín

Tabla de posiciones EN VIVO, fecha 15 de Eliminatorias

Sigue la cobertura de todos los partidos de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Mag te comparte los resultados de todos los partidos, quiénes son los seis equipos que clasifican de forma directa y la séptima posición en zona de repechaje para la próxima Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

PAÍS PJ PG PE PP PTS 1. Argentina 14 10 2 3 31 2. Ecuador 14 7 5 2 23 3. Uruguay 14 5 6 3 21 4. Brasil 14 6 3 5 21 5. Paraguay 14 5 6 3 21 6. Colombia 14 5 5 4 20 7. Venezuela 14 3 6 5 15 8. Bolivia 14 4 2 8 14 9. Perú 14 2 4 8 10 10. Chile 14 2 4 8 10

* En negrita, las seis selecciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo 2026.

* En subrayado , la selección que queda en zona de repechaje

Programación de la fecha 16, fecha por confirmar

Brasil vs. Paraguay en Bahía

Uruguay vs. Venezuela en Montevideo

Perú vs. Ecuador en Lima

Argentina vs. Colombia en Buenos Aires

Bolivia vs. Chile en La Paz

Programación de la fecha 17, fecha por confirmar

Paraguay vs. Ecuador en Asunción

Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires

Uruguay vs. Perú en Montevideo

Colombia vs. Bolivia en Barranquilla

Brasil vs. Chile en Bahía

Programación de la fecha 18, fecha por confirmar

Ecuador vs. Argentina en Quito

Chile vs. Uruguay en Santiago

Bolivia vs. Brasil en La Paz

Venezuela vs. Colombia en Maturín

Perú vs. Paraguay en Lima

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, el jueves 11 de junio. Por su parte, la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.