La decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se juega hoy, jueves 4 de septiembre, donde muchas selecciones pondrán su firma a la siguiente Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Al definir cosas importantes, se juegan partidos en simultáneo: Paraguay vs. Ecuador en Asunción, Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires, Uruguay vs. Perú en Montevideo y Colombia vs. Bolivia en Barranquilla; todos desde las 6:30 p.m. CT / 7:30 p.m. ET. Finalmente, Brasil vs Chile juegan a las 7:30 p.m. CT / 8:30 p.m. ET en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Resultados de partidos por la fecha 17 de las Eliminatorias
Estos son los cincos partidos que se juegan por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
- Paraguay vs. Ecuador en el Defensores del Chaco, Asunción
- Argentina vs. Venezuela en el Monumental de Buenos Aires
- Uruguay vs. Perú en el Centenario de Montevideo
- Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla
- Brasil vs. Chile en el Maracaná de Río de Janeiro
Así va la tabla de posiciones de la Eliminatorias 2026
Sigue los resultados de todos los partidos por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Mag te comparte la tabla de posiciones en tiempo real, quiénes son los seis equipos que clasifican de forma directa y la séptima posición en zona de repechaje para la próxima Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.
|POS.
|PAÍS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|PTS
|1
|Argentina
|16
|11
|2
|3
|19
|35
|2
|Ecuador
|16
|7
|7
|2
|8
|25
|3
|Brasil
|16
|7
|4
|5
|5
|25
|4
|Uruguay
|16
|6
|6
|4
|7
|24
|5
|Paraguay
|16
|6
|6
|4
|3
|24
|6
|Colombia
|16
|5
|7
|4
|4
|22
|7
|Venezuela
|16
|4
|6
|6
|-4
|18
|8
|Bolivia
|16
|5
|2
|9
|-16
|17
|9
|Perú
|16
|2
|6
|8
|-11
|12
|10
|Chile
|16
|2
|4
|10
|-15
|10
* En negrita, las seis selecciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo 2026.
* En subrayado, la selección que queda en zona de repechaje
Programación de la fecha 18, fecha por confirmar
- Ecuador vs. Argentina en Quito
- Chile vs. Uruguay en Santiago
- Bolivia vs. Brasil en La Paz
- Venezuela vs. Colombia en Maturín
- Perú vs. Paraguay en Lima
La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, el jueves 11 de junio. Por su parte, la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.