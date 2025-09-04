La decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se juega hoy, jueves 4 de septiembre , donde muchas selecciones pondrán su firma a la siguiente Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Al definir cosas importantes, se juegan partidos en simultáneo: Paraguay vs. Ecuador en Asunción, Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires, Uruguay vs. Perú en Montevideo y Colombia vs. Bolivia en Barranquilla; todos desde las 6:30 p.m. CT / 7:30 p.m. ET. Finalmente, Brasil vs Chile juegan a las 7:30 p.m. CT / 8:30 p.m. ET en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Estos son los cincos partidos que se juegan por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Paraguay vs. Ecuador en el Defensores del Chaco, Asunción

Argentina vs. Venezuela en el Monumental de Buenos Aires

Uruguay vs. Perú en el Centenario de Montevideo

Colombia vs. Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla

Brasil vs. Chile en el Maracaná de Río de Janeiro

Así va la tabla de posiciones de la Eliminatorias 2026

Sigue los resultados de todos los partidos por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Mag te comparte la tabla de posiciones en tiempo real, quiénes son los seis equipos que clasifican de forma directa y la séptima posición en zona de repechaje para la próxima Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

POS. PAÍS PJ PG PE PP DG PTS 1 Argentina 16 11 2 3 19 35 2 Ecuador 16 7 7 2 8 25 3 Brasil 16 7 4 5 5 25 4 Uruguay 16 6 6 4 7 24 5 Paraguay 16 6 6 4 3 24 6 Colombia 16 5 7 4 4 22 7 Venezuela 16 4 6 6 -4 18 8 Bolivia 16 5 2 9 -16 17 9 Perú 16 2 6 8 -11 12 10 Chile 16 2 4 10 -15 10

* En negrita, las seis selecciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo 2026.

* En subrayado , la selección que queda en zona de repechaje

Programación de la fecha 18, fecha por confirmar

Ecuador vs. Argentina en Quito

Chile vs. Uruguay en Santiago

Bolivia vs. Brasil en La Paz

Venezuela vs. Colombia en Maturín

Perú vs. Paraguay en Lima

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, el jueves 11 de junio. Por su parte, la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.