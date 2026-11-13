El camino hacia la Copa Oro 2027 comienza a definirse y las emociones ya están a flor de piel. Este viernes 13 de noviembre, El Salvador afrontará un desafío crucial ante San Martín en el NBG Technical Center por la ida de los Play-In del certamen continental. Este primer asalto será una prueba de fuego, fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en su lucha por asegurar un codiciado boleto hacia la máxima competición de la región. El pitazo inicial será a las 5:00 p.m. (hora de El Salvador).

Alienta y acompaña a la selección de El Salvador por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.

¿Dónde ver El Salvador vs. San Martín EN VIVO por TV abierta?

El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?

La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:

Canal 4.1 (Televisión digital abierta)

(Televisión digital abierta) Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)

(Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo) Canal 1004 (Claro TV Satélite)

Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?

La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android e iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.

También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.