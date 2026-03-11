Cuba buscará avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando se enfrente a Canadá por la quinta jornada del Grupo A, en un duelo que se disputará este miércoles 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn desde las 16:00 horas de La Habana y San Juan (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) . El también denominado “Team Arese” llega al cierre de la fase de grupos con balance de dos victorias y una derrota, y depende de sí mismo para seguir con vida en el torneo. ¿Quién televisa el juego pen tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono celular? La transmisión oficial para el público cubano estará disponible en TDT y señal abierta por Tele Rebelde, el canal deportivo nacional.

¿Dónde ver Tele Rebelde EN VIVO, Cuba vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En Cuba, la transmisión oficial del juego Team Asere vs. Canadá por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará a cargo de Tele Rebelde, el canal deportivo de la Televisión Cubana.

Tele Rebelde se encuentra disponible:

En señal analógica como canal 2 en La Habana (numeración histórica).

En la Televisión Digital Terrestre (TDT) como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición), dentro del paquete de canales nacionales.

Si tienes un televisor digital o una “cajita” decodificadora, solo debes sintonizar Tele Rebelde en SD-2 o HD-3 para disfrutar del juego con mejor calidad de imagen y sonido.

¿Cómo ver Tele Rebelde online para el Cuba vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Si prefieres seguir el partido por internet, también podrás hacerlo a través de las plataformas oficiales de la TV Cubana:

Sitio web de Tele Rebelde: telerebelde.icrt.cu , donde se alojan transmisiones y contenidos deportivos del canal.

, donde se alojan transmisiones y contenidos deportivos del canal. Plataforma Teveo (teveo.cu), que ofrece señales en vivo de canales nacionales, incluido Tele Rebelde para usuarios dentro de la red cubana.

Ten en cuenta que la estabilidad del streaming puede variar según la conexión y la zona del país, por lo que la opción más segura para no perderte el primer lanzamiento sigue siendo la señal de TV tradicional (canal 2, SD-2 o HD-3).

Horario, TV y dónde ver en vivo el juego Cuba vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: Miércoles 1 de marzo de 2026

Partido: Cuba vs. Canadá, Jornada 5 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Canal de TV: Tele Rebelde

Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico

Horario del partido Cuba vs. Colombia por país

Cuba (La Habana): 16:00 horas

Panamá (Ciudad de Panamá): 15:00 horas

Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.

En Cuba, todo el juego se verá EN VIVO por Tele Rebelde, tanto en señal abierta como en TDT digital.