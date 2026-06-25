Con la clasificación en juego, Ecuador afronta este jueves uno de los partidos más importantes de su historia reciente. La selección dirigida por Sebastián Beccacece se medirá con Alemania en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial FIFA 2026, obligada a conseguir una victoria en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Quito (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT).

La Tri llega a esta definición con apenas un punto, producto de la derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao. Ese panorama la deja sin margen de error: solo un triunfo le permitirá seguir aspirando a un boleto a los dieciseisavos de final, aunque también deberá estar atenta al resultado del duelo entre Curazao y Costa de Marfil. Para lograr la hazaña, Ecuador depositará sus esperanzas en figuras como Moisés Caicedo, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Piero Hincapié y Willian Pacho.

Enfrente estará una Alemania que ya aseguró el liderato del Grupo E gracias a sus victorias sobre Curazao y Costa de Marfil. Sin la presión de jugarse la clasificación, el conjunto de Julian Nagelsmann buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto y confirmar su candidatura al título.

Si quieres seguir el encuentro EN VIVO desde Ecuador, la transmisión oficial estará disponible por Teleamazonas en señal abierta y por DIRECTV Sports Ecuador en televisión por suscripción. Además, diferentes plataformas de streaming ofrecerán el partido para verlo desde Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. A continuación, consulta todos los canales y opciones para ver Ecuador vs. Alemania en directo y de forma legal.

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

La señal abierta de Teleamazonas transmitirá el partido para todo el territorio ecuatoriano a través de su tradicional Canal 5, además de estar disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite del país.

Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

Además de Teleamazonas, el encuentro también podrá verse mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los titulares de los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026 en el país.

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. Alemania por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante la transmisión online de Teleamazonas desde su plataforma oficial, compatible con diferentes dispositivos conectados a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO online

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

La cobertura digital incluirá la previa del encuentro, alineaciones confirmadas, narración en directo, análisis y todas las incidencias del partido decisivo para las aspiraciones de Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

Ecuador vs. Alemania: fecha, horario, lugar y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Hora en Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT TV abierta en Ecuador: Teleamazonas

Teleamazonas TV por cable: DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador Streaming: Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Capacidad: 82,500 espectadores aproximadamente

Ecuador afronta una auténtica final. La Tri necesita derrotar a una de las selecciones favoritas al título y esperar una combinación favorable de resultados para mantenerse con vida en el Mundial 2026. Con Moisés Caicedo como referente en la mitad del campo y Enner Valencia como principal carta ofensiva, el combinado ecuatoriano buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia frente a una Alemania que llega clasificada, pero decidida a conservar su invicto y cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.