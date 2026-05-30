Un nuevo duelo internacional se vivirá desde el Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos. Este sábado 30 de mayo, no te pierdas el partido de Ecuador vs. Arabia Saudita vía Teleamazonas (Canal 5 en señal abierta), como amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 . La ‘Tricolor’ chocará ante el poderío saudí, que quiere dar la sorpresa ante una de las mejores selecciones Conmebol de la actualidad. Aquí te dejo con toda la información para seguirlo en TV abierta.

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional de cara al Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional de cara al Mundial 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

¿Cómo ver GRATIS el partido Ecuador vs. Arabia Saudita por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Horario, TV y cómo ver en vivo Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso internacional 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Partido: Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso a la Copa del Mundo 2026

Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso a la Copa del Mundo 2026 Lugar: Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos

Sports Illustrated Stadium en New Jersey, Estados Unidos Horario: 6:30 p.m. Quito / 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT

6:30 p.m. Quito / 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT Canal TV / Streaming: Teleamazonas

SOBRE EL AUTOR Piero Hatto - Analista SEO Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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