Continúa el desarrollo de la Concacaf Nations League 2026 en su primera jornada y es momento del debut de la ‘H’. Este viernes 25 de septiembre, no te pierdas el partido de Honduras vs. Surinam por la señal de Telecadena y Deportes TVC EN VIVO, a partir de las 7:00 p.m. desde el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. A continuación, te dejo todos los detalles para que puedas seguir este enfrentamiento.

¿Cómo ver Telecadena EN VIVO, Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

Para ver Telecadena 7 y 4 EN VIVO en Honduras, los espectadores pueden sintonizar la señal de Telecadena a través de televisión abierta, donde utiliza principalmente el canal 7 en Tegucigalpa y la zona central, mientras que en San Pedro Sula y la zona norte se encuentra en el canal 4.

En televisión por cable, Tigo Honduras ofrece Telecadena 7 y 4 en el canal 7, mientras que Claro Honduras la distribuye en el canal 4. Además, Televicentro cuenta con una transmisión de Telecadena Online para seguir su programación por internet.

¿Cómo ver Honduras vs. Surinam por Deportes TVC EN VIVO GRATIS?

Deportes TVC está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México. Entre ellos:

Megacable: Canal 315

Total Play: Canal 575

Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, Deportes TVC ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a Deportes TVC con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

¿Cuánto cuesta Deportes TVC?

El acceso a Deportes TVC depende del proveedor de televisión de paga. En promedio, los paquetes de Megacable, Total Play y Dish, que incluyen Deportes TVC, tienen un costo mensual que varía entre $300 y $600 MXN, dependiendo de los servicios adicionales contratados.

¿Cómo ver Honduras vs. Surinam vía Deportes TVC por TV abierta?

Si te encuentras fuera del territorio mexicano, en Honduras se transmite la señal de Deportes TVC por señal abierta y por TV paga por el operador de cable ‘Cable Color’ en los canales 700 HD y 33 análogo en Tegucigalpa, así como en el 45 análogo en SPS.

Análogo

Canal 25: Olanchito

Canal 26: Jesús de Otoro, Nacaome, Goascorán, Sabanagrande, San Lorenzo, Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Ocotepeque

Canal 31: Comayagua

Canal 32: Siguatepeque

Canal 33: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La Ceiba (FTTH), Saba, Sonaguera, Tocoa, Trujillo

Canal 34: Talanga, Campamento, Guaimaca, Talanga (FTTH)

Canal 41: La Ceiba

Canal 45: San Pedro Sula, SPS (FTTH), Cablesula, El Progreso, Lima, Puerto Cortés, Omoa

Canal 53: La Entrada, Santa Rosa de Copán, Macuelizo La Flecha

TV Digital

Canal 700

Horario, TV y dónde ver Honduras vs. Surinam EN VIVO por Nations League 2026

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Viernes 25 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras

Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras Horario: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Honduras

9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Honduras Canal TV: Telecadena y Deportes TVC (Televicentro)