La Selección Argentina continúa con su preparación rumbo al Mundial 2026 y se enfrenta este martes 14 de octubre a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, la casa del Inter Miami de Lionel Messi.El encuentro promete grandes emociones: mientras los caribeños viven un duelo histórico ante los campeones del mundo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aprovechará la cita para probar variantes y darle minutos a nuevos jugadores.

En territorio argentino, el amistoso entre Argentina y Puerto Rico podrá verse EN VIVO y GRATIS por Telefe, una de las señales más vistas del país.El canal ofrecerá la transmisión completa en TV abierta, con relatos, comentarios y cobertura especial desde Miami, sin necesidad de cable ni suscripción adicional.

Esta emisión forma parte de la alianza entre Telefe y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para llevar los amistosos de la selección a todo el país.

Cómo ver Telefe online por MiTelefe Fútbol

Además de la señal abierta, los fanáticos podrán seguir el partido en vivo por la plataforma digital MiTelefe Fútbol, disponible desde cualquier computadora, tablet o celular.Solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación MiTelefe, registrarse gratuitamente y acceder al contenido en directo.

La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los seguidores de la Albiceleste que residan en Estados Unidos también podrán acceder a Telefe Internacional, la señal del canal disponible en servicios de televisión por cable y plataformas online como FuboTV, DirecTV Stream o Sling Latino.

De esa manera, los hinchas argentinos podrán disfrutar el partido Argentina vs. Puerto Rico en tiempo real, con la narración y el estilo característico de la televisión argentina.

Horario del partido Argentina vs. Puerto Rico

Partido: Argentina vs. Puerto Rico

Argentina vs. Puerto Rico Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA

Amistoso internacional – Fecha FIFA Estadio: Chase Stadium, Miami (EE. UU.)

Chase Stadium, Miami (EE. UU.) Fecha: Martes 14 de octubre

Martes 14 de octubre Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 21:00

21:00 Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 19:00

19:00 Hora (EE. UU. Este): 20:00

20:00 Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol, TyC Sports

