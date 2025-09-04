Este jueves 4 de septiembre, el Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario del Argentina vs. Venezuela, por la Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sigue la transmisión de este encuentro a través de la señal de Telefe en TV o MiTelefe en streaming online, a partir de las 20:30 horas de Buenos Aires , para seguir el minuto a minuto de este vibrante encuentro.

La Albiceleste, ya clasificada a la próxima Copa del Mundo, se ubica en el primer lugar y quiere cerrar su participación en estas eliminatorias de la mejor manera y con un triunfo en lo que será el último partido de Messi en Argentina vistiendo la camiseta de la selección. Por su parte, Venezuela se aferra al puesto de clasificación al Repechaje y aún tiene chances de clasificarse directamente.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Venezuela por la Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el partido de Argentina vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Argentina vs. Venezuela EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

jueves 4 de septiembre de 2025 Hora: 19:30 ET

19:30 ET Canal TV: ViX Plus (USA y México)

ViX Plus (USA y México) Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires