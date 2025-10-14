Este miércoles 15 de octubre, la Albiceleste juega su partido más importante del Mundial Sub-20. La selección Argentina enfrentará a su similar de Colombia, en la gran semifinal del torneo, encuentro que será transmitido por Telefe en TV abierta y Mi Telefe en streaming online. Recordemos que Colombia viene de dejar en el camino a España de forma contundente, mientras que Argentina hizo lo propio ante México en la ronda previa del certamen. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Colombia por semifinal del Mundial Sub 20?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el partido de Argentina vs. Colombia del Mundial Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Así formarían Argentina y Colombia para el partido de hoy

Selección Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Mateo Silvetti, Miltón Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni y Alejandro Sarco.

Selección de Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, Elkin Rivero, Jhon Rentería; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.

Argentina vs. Colombia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025

miércoles 15 de octubre de 2025 Hora: 20:00 horas Argentina

20:00 horas Argentina Canal TV: Telefe y Mi Telefe

Telefe y Mi Telefe Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos