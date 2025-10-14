Señal de Telefe en TV abierta para ver Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20, este miércoles 15 de octubre. (Foto: @argentina / @fcfseleccioncol / Composición MAG)
Señal de Telefe en TV abierta para ver Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20, este miércoles 15 de octubre. (Foto: @argentina / @fcfseleccioncol / Composición MAG)
Este miércoles 15 de octubre, la Albiceleste juega su partido más importante del Mundial Sub-20. La selección Argentina enfrentará a su similar de Colombia, en la gran semifinal del torneo, encuentro que será transmitido por Telefe en TV abierta y Mi Telefe en streaming online. Recordemos que Colombia viene de dejar en el camino a España de forma contundente, mientras que Argentina hizo lo propio ante México en la ronda previa del certamen. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Colombia por semifinal del Mundial Sub 20?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20.

  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el partido de Argentina vs. Colombia del Mundial Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Así formarían Argentina y Colombia para el partido de hoy

  • Selección Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Mateo Silvetti, Miltón Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni y Alejandro Sarco.
  • Selección de Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, Elkin Rivero, Jhon Rentería; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.

Argentina vs. Colombia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025
  • Hora: 20:00 horas Argentina
  • Canal TV: Telefe y Mi Telefe
  • Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
