La selección de Argentina continúa su preparación para el Mundial de Fútbol 2026 y este sábado 6 de junio disputará un amistoso internacional frente a Honduras en Estados Unidos. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados, ya que podría ser una de las últimas oportunidades para ver a Lionel Messi y al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del inicio de la Copa del Mundo.

¿Quieres ver el partido EN VIVO y GRATIS por Telefe? En esta nota te explicamos cómo acceder a la transmisión por televisión abierta, cómo seguir el encuentro online desde distintos dispositivos y cuáles serán los horarios oficiales en Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de países para que no te pierdas ningún detalle del amistoso.

La transmisión del partido estará disponible a través de Telefe y otras señales con derechos de emisión según cada país. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horarios de Argentina vs. Honduras por país

El encuentro amistoso se jugará el sábado 6 de junio en Estados Unidos y estos son los horarios estimados para los principales países de habla hispana:

País Hora del partido Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Chile 20:00 Paraguay 20:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Estados Unidos (ET) 20:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 México 18:00 Honduras 18:00 Guatemala 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Costa Rica 18:00 República Dominicana 20:00 España 02:00 del domingo 7 de junio