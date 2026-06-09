La vigente campeona del mundo, la selección Argentina, culmina esta noche su preparación camino al Mundial de Fútbol 2026 con un partido amistoso ante Islandia este sábado 6 de junio desde las 22:00 horas (Buenos Aires), 21:00 horas ET el Kyle Field de Texas, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y GRATIS por Telefe? En esta nota te explicamos cómo acceder a la transmisión por televisión abierta, cómo seguir el encuentro online desde distintos dispositivos y cuáles serán los horarios oficiales en Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de países para que no te pierdas ningún detalle del amistoso.

AUBURN, ALABAMA (ESTADOS UNIDOS), 09/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Argentina e Islandia este martes 9 de junio por amistoso previo al Mundial 2026 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON CHATGPT PARA DEPOR.COM / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Islandia por amistoso FIFA?

Mira la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Islandia, válido por la fecha FIFA internacional del mes de marzo 2026.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Argentina vs. Islandia será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por el cierre de la Fecha FIFA internacional del mes de marzo 2026, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.

Ver Argentina vs. Islandia en vivo vía Pluto TV

Sin embargo, también se puede seguir vía streaming el duelo entre Argentina e Islandia. Esto es posible gracias a la plataforma Pluto TV, pues deberás sintonizar la señal de Telefe en vivo.

Cómo actualizar la aplicación Pluto TV / Sistema operativo para ver Telefe

Para disfrutar de la señal de Telefe en Pluto TV en tu televisor inteligente o dispositivo favorito, primero asegúrate de que tenga la última versión de la aplicación Pluto TV y el último sistema operativo instalado para que funcione sin problemas.

Android Mobile : Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en Google Play .

: Encontrarás la aplicación más reciente de Pluto TV para Android en . Android TV : La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según el dispositivo y el fabricante .

: La actualización de su aplicación Pluto TV puede variar según . Roku : Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. Para actualizar la aplicación, vaya al icono de Pluto TV y resáltelo, presione el botón * en su control remoto y haga clic en Actualizar Aplicación.

: Para asegurarse de que su aplicación Pluto TV está actualizada en su dispositivo Roku, asegúrese de que está ejecutando la última versión de Roku. En primer lugar, pulse el botón HOME en su mando a distancia Roku y desplácese hasta encontrar AJUSTES. A continuación, selecciona SISTEMA y ACTUALIZAR SISTEMA. Por último, selecciona COMPROBAR AHORA para buscar actualizaciones manualmente. Una vez que la actualización se haya completado, vuelve a tu aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. Para actualizar la aplicación, vaya al icono de Pluto TV y resáltelo, presione el botón * en su control remoto y haga clic en Actualizar Aplicación. tvOS : Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente.

: Para asegurarse de que siempre tiene la última aplicación de Pluto TV en su dispositivo tvOS, es posible que desee activar las actualizaciones automáticas. Primero, abra AJUSTES en su Apple TV, vaya a APPS, haga una selección para encender o apagar las actualizaciones automáticas. Una vez que la actualización esté completa, navegue de nuevo a su aplicación Pluto TV para ver la versión más reciente. iOS Móvil : Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda iTunes .

: Usted siempre puede encontrar la versión más reciente de la aplicación Pluto TV para iOS en la tienda . Smart TVs: Revise estos artículos de ayuda general de algunos de nuestros Smart Tv soportados para obtener Pluto TV en Vizio TV, SAMSUNG TV y Sony TV.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Islandia EN VIVO por amistoso 2026

Partido: Argentina vs. Islandia en vivo por amistoso al Mundial 2026

Argentina vs. Islandia en vivo por amistoso al Mundial 2026 Fecha: Martes 9 de junio de 2026

Martes 9 de junio de 2026 Horario: 21:30 horas Buenos Aires / 20:30 ET

21:30 horas Buenos Aires / 20:30 ET Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe

Mi Telefe Lugar: Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, Estados Unidos