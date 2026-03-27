La emoción vuelve a encenderse con un nuevo compromiso de la Selección Argentina, que se prepara para seguir afinando detalles de cara al Mundial 2026. Este viernes 27 de marzo (8:15 p.m. en Argentina) la Albiceleste enfrentará a la selección de Mauritania , en un amistoso que promete espectáculo y goles. Los fans tendrán la posibilidad de ver en acción a las principales figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el mítico estadio la Bombonera.

Con la expectativa puesta en estrellas como Lionel Messi y compañía, miles de fanáticos estarán atentos a cada jugada de este encuentro que genera gran interés tanto dentro como fuera del país. Si eres uno de los que no quiere perderse ningún detalle, debes saber que podrás seguir todas las incidencias del partido EN VIVO y GRATIS, ya que la transmisión estará disponible a través de la señal abierta de Telefe.

De la mano de Scaloni, Argentina buscará llegar de la mejor forma al Mundial 2026 (Foto: @Argentina)

Cómo ver Telefe online por internet

Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.

La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los seguidores de la Selección Argentina que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.

Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre la Selección Argentina y la Selección de Mauritania en tiempo real desde el extranjero.

Horario del partido Argentina vs. Mauritania

Partido: Argentina vs. Mauritania

Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA

Amistoso internacional – Fecha FIFA Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

La Bombonera, Buenos Aires Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026 Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 8:15 p.m.

8:15 p.m. Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 6:15 p.m.

6:15 p.m. Hora (EE. UU. Este): 7:15 p.m.

7:15 p.m. Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol, TyC Sports