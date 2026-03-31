Este martes 31 de marzo, La Bombonera será el escenario del último duelo amistoso de la selección argentina en esta fecha FIFA del mes de marzo. Desde las 20:15 horas, mira el juego de la Argentina vs. Zambia a través de la señal de Telefe en TV Abierta y MiTelefe online en streaming , en un juego de preparación de cara al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Los de Scaloni vienen de derrotar por 2-1 a Mauritania y quieren cerrar este mes con un nuevo triunfo.

Transmisión de Telefe para seguir el partido de Argentina vs. Zambia este martes 31 de marzo, encuentro que se disputará en el Estadio La Bombonera. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Cómo ver Telefe online por internet

Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.

La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los seguidores de la Selección Argentina que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.

Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre la Selección Argentina y la Selección de Zambia en tiempo real desde el extranjero.

Horario del partido Argentina vs. Zambia

Partido: Argentina vs. Zambia

Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA

Amistoso internacional – Fecha FIFA Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

La Bombonera, Buenos Aires Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 8:15 p.m.

8:15 p.m. Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 6:15 p.m.

6:15 p.m. Hora (EE. UU. Este): 7:15 p.m.

7:15 p.m. Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol