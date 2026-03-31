Este martes 31 de marzo, La Bombonera será el escenario del último duelo amistoso de la selección argentina en esta fecha FIFA del mes de marzo. Desde las 20:15 horas, mira el juego de la Argentina vs. Zambia a través de la señal de Telefe en TV Abierta y MiTelefe online en streaming, en un juego de preparación de cara al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Los de Scaloni vienen de derrotar por 2-1 a Mauritania y quieren cerrar este mes con un nuevo triunfo.
Cómo ver Telefe online por internet
Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.
La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.
Cómo ver Telefe desde Estados Unidos
Los seguidores de la Selección Argentina que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.
Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.
De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre la Selección Argentina y la Selección de Zambia en tiempo real desde el extranjero.
Horario del partido Argentina vs. Zambia
- Partido: Argentina vs. Zambia
- Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA
- Estadio: La Bombonera, Buenos Aires
- Fecha: Martes 31 de marzo de 2026
- Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 8:15 p.m.
- Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 6:15 p.m.
- Hora (EE. UU. Este): 7:15 p.m.
- Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol