Para no depender de otros resultados, el equipo Millonario solo debe ganar, pero no a cualquier equipo, sino al subcampeón de la UEFA Champions League. El partido entre River Plate vs. Inter de Milán, correspondiente a la tercera fecha del grupo E, se disputará el miércoles 25 de junio, a las 22:00 horas de Argentina. Será en el Estadio Lumen Field, de Seattle, donde el Más Grande ya enfrentó a Urawa Red Diamonds. ¿Quieres ver el juego del Xeneize en tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC? La transmisión oficial del partido para el público argentino se verá en señal abierta por el canal 10 de Telefe y el servicio streaming de Mi Telefe.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, River vs. Inter por el Mundial de Clubes 2025?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta manera, podrás ver el partido River Plate vs. Inter de Milán por la Jornada 3 del Grupo E del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el partido River Plate vs. Inter de Milán por el Mundial de Clubes FIFA 2025 desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

River vs. Inter de Milán: hora, TV y dónde ver por el Mundial de Clubes 2025

Fecha: Miércoles 25 de junio

Horario: 22:00 horas de Buenos Aires

TV: Telefe | Streaming: Mi Telefe

Estadio: Lumen Field, ciudad de Seattle, Estados Unidos.

Cómo formaría River Plate ante Inter de Milán

El director técnico Marcelo Gallardo tiene dos opciones principales para el esquema del equipo. La primera es usar tres mediocampistas: Matías Kranevitter, Nacho Fernández y Rodrigo Aliendo, quienes reemplazarían a los jugadores suspendidos. La segunda opción es una formación con cinco defensores, incluyendo a Germán Pezzella, cuatro mediocampistas y Facundo Colidio como único delantero.

Teniendo en cuenta todo esto, la formación de River vs. Inter sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Maxi Meza, Franco Mastantuono; Facundo Colidio.