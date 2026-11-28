La final de la Copa Libertadores 2026 se vivirá este sábado 28 de noviembre desde el Estadio Centenario. No te pierdas la señal de Telefe desde Argentina para ver Estudiantes vs. Palmeiras en TV Abierta, desde las 17:00 horas Buenos Aires, en lo que será una definición de infarto por el máximo título de clubes de la Conmebol. Este duelo de pronóstico reservado también hará historia: Estudiantes puede alcanzar la línea de Peñarol con 5 Libertadores o Palmeiras alcanzar su cuarto título al igual que Estudiantes, Flamengo y River Plate.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Estudiantes vs. Palmeiras por final de Copa Libertadores 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Estudiantes vs. Palmeiras por final de Copa Libertadores 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:

Teléfonos móviles Android

iPhone e iPad

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

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Chromecast y dispositivos de transmisión

Aplicaciones oficiales

Mi Telefe para Android (Google Play Store)

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¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Pasos para acceder

Contrata una VPN confiable. Descarga la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web o aplicación de Mi Telefe. Accede a la transmisión en vivo del partido.

La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.

Estudiantes vs. Palmeiras: horario, TV y dónde ver EN VIVO

Datos del partido Información Partido Estudiantes vs. Palmeiras Fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Horario 17:00 horas de Buenos Aires TV Telefe Streaming Mi Telefe Estadio Estadio Centenario Ciudad Montevideo (Uruguay)

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán EN VIVO la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro que definirá al nuevo campeón de América. Los aficionados podrán seguir la Transmisión por televisión y ONLINE a través de las señales disponibles en cada país, entre ellas Telefe y FOX Sports en Argentina, ESPN en distintos mercados de Latinoamérica y beIN SPORTS en Estados Unidos. También habrá opciones de streaming como Mi Telefe y Disney+ Premium, según el territorio y los derechos de emisión. Quienes buscan ver el partido GRATIS podrán recurrir a Telefe mediante su señal abierta en Argentina, mientras que el resto de las alternativas dependerá de la disponibilidad de cada operador y plataforma. (VIDEO DE X: @EdelpOficial)