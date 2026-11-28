La final de la Copa Libertadores 2026 se vivirá este sábado 28 de noviembre desde el Estadio Centenario. No te pierdas la señal de Telefe desde Argentina para ver Estudiantes vs. Palmeiras en TV Abierta, desde las 17:00 horas Buenos Aires, en lo que será una definición de infarto por el máximo título de clubes de la Conmebol. Este duelo de pronóstico reservado también hará historia: Estudiantes puede alcanzar la línea de Peñarol con 5 Libertadores o Palmeiras alcanzar su cuarto título al igual que Estudiantes, Flamengo y River Plate.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Estudiantes vs. Palmeiras por final de Copa Libertadores 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Estudiantes vs. Palmeiras por final de Copa Libertadores 2026.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
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¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?
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Estudiantes vs. Palmeiras: horario, TV y dónde ver EN VIVO
|Datos del partido
|Información
|Partido
|Estudiantes vs. Palmeiras
|Fecha
|Sábado 28 de noviembre de 2026
|Horario
|17:00 horas de Buenos Aires
|TV
|Telefe
|Streaming
|Mi Telefe
|Estadio
|Estadio Centenario
|Ciudad
|Montevideo (Uruguay)