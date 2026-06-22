La selección de Argentina vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 y millones de aficionados esperan ver a Lionel Messi liderando al combinado albiceleste. Esta vez, el rival será Austria, en un encuentro que promete emociones y que podrá seguirse en vivo a través de la señal abierta de Telefe y por streaming mediante Mi Telefe.

Si buscas dónde ver gratis el partido Argentina vs. Austria EN VIVO, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión por Telefe, cómo acceder a Mi Telefe desde cualquier dispositivo y los horarios oficiales del encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO por TV o Internet?

Los aficionados en Argentina podrán disfrutar del partido Argentina vs. Austria a través de Telefe en señal abierta, una de las principales cadenas encargadas de transmitir los encuentros más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026.

Además, quienes prefieran seguir el compromiso desde dispositivos móviles, computadoras, tablets o Smart TV podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal. Para acceder a la transmisión online solo es necesario ingresar al sitio web o la aplicación oficial de Mi Telefe, iniciar sesión y buscar la cobertura en vivo del encuentro.

Opciones para ver Argentina vs. Austria EN VIVO

Telefe (TV abierta en Argentina).

Mi Telefe (streaming online).

Aplicación oficial de Mi Telefe para celulares y tablets.

Smart TV con acceso a internet.

Navegadores web en PC y laptops.

Horarios de Argentina vs. Austria por país

El partido entre Argentina y Austria se disputará en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026. Estos son los horarios más importantes para seguir el encuentro: