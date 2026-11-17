La selección argentina tendrá una última oportunidad para despedir el 2026 con una victoria cuando reciba a Costa Rica este martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Lionel Scaloni buscará recuperarse de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, un resultado que interrumpió el buen momento de la Albiceleste y marcó el comienzo de su nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030. Del otro lado estará el combinado de Bryan Ruiz, que también llega tras caer frente a Ecuador y necesita respuestas en su proceso de renovación. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Buenos Aires. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial estará a cargo de Telefe en señal abierta y mediante su plataforma digital Mi Telefe. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica por el amistoso internacional?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el amistoso entre Argentina y Costa Rica por la fecha FIFA de noviembre de 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro gratuitamente mediante televisión abierta y también a través de los principales operadores de televisión por suscripción del país.

La cobertura comenzará con una programación especial desde las 19:30 horas, con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky a cargo del relato y los comentarios. La transmisión incluirá la previa, el desarrollo completo del partido y el análisis posterior.

Canales de Telefe en Argentina

OPERADOR CANAL Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

¿Dónde ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe cuenta con una amplia red de estaciones afiliadas que permiten seguir su programación mediante televisión abierta en distintas regiones de Argentina. Los espectadores podrán sintonizar la señal de acuerdo con el canal asignado en su provincia o ciudad.

Canales de Telefe por provincia en Argentina

PROVINCIA CIUDAD PRINCIPAL CANAL ABIERTO Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV (Canal 9) Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV (Canal 8) Salta Salta El Once TV (Canal 11) Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+ (Canal 13) Córdoba Río Cuarto Canal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los aficionados que prefieran seguir el partido Argentina vs. Costa Rica por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal, que ofrece acceso a su programación en vivo.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android.

iPhone y iPad.

Tablets.

Computadoras y laptops.

Smart TV compatibles.

Chromecast.

Dispositivos de transmisión compatibles.

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe y contar con una conexión estable a internet para acceder a la señal.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt estará a cargo del relato de Argentina vs. Costa Rica en Telefe, acompañado por Juan Pablo Varsky en los comentarios. Ambos periodistas integran el equipo de transmisiones de la selección argentina y encabezarán la cobertura televisiva del último compromiso de la Albiceleste en 2026.

¿Telefe transmite gratis el amistoso Argentina vs. Costa Rica 2026?

Sí. Telefe transmitirá gratuitamente el partido entre Argentina y Costa Rica mediante su señal de televisión abierta en Argentina. Los espectadores podrán seguir el encuentro desde el Canal 11 en Buenos Aires y a través de las señales afiliadas disponibles en otras provincias.

La alternativa digital será Mi Telefe, que permitirá consultar la programación en vivo desde dispositivos compatibles y mediante su sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Costa Rica por el amistoso internacional 2026

PARTIDO ARGENTINA VS. COSTA RICA Competición Amistoso internacional – Fecha FIFA Instancia Partido amistoso Fecha Martes 17 de noviembre de 2026 Hora 20:00 (Argentina) TV abierta Telefe TV paga TyC Sports Streaming Mi Telefe Estadio Mario Alberto Kempes Ciudad Córdoba, Argentina