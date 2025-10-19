El Mundial Sub 20 llega a su fin este domingo 19 de octubre y la Albiceleste quiere llegar a la cima del torneo. Desde el Estadio Nacional de Chile, mira el partido de Argentina vs. Marruecos, quienes definirán a la mejor selección de este vibrante campeonato que llega a su fin tras un mes de intensa disputa. Telefe será la señal encargada de la transmisión del Argenitna vs. Marruecos, a partir de las 20:00 horas Buenos Aires, además de la opción de verlo en streaming online a través de Mi Telefe. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Marruecos por final del Mundial Sub 20?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canales 80.5 de Flow
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Descarga las apps de Telefe para ver el partido de Argentina vs. Marruecos por final del Mundial Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).
Así formarían Argentina y Marruecos para la final del Mundial Sub 20
- Selección Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Tomás Pérez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.
- Selección de Marruecos: Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Othmane Maamma, Naim Byar, Yassine Khalifi, Saad El Haddad; Gessime Yassine, Yassir Zabiri.
Argentina vs. Marruecos EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 19 de octubre de 2025
- Hora: 20:00 horas Argentina
- Canal TV: Telefe y Mi Telefe
- Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos