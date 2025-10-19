Transmisión de Telefe para ver el partido Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20, este domingo 19 de octubre. (Foto: @argentina / @EnMaroc / Composición MAG)
Transmisión de Telefe para ver el partido Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20, este domingo 19 de octubre. (Foto: @argentina / @EnMaroc / Composición MAG)
Piero Hatto

El Mundial Sub 20 llega a su fin este domingo 19 de octubre y la Albiceleste quiere llegar a la cima del torneo. Desde el Estadio Nacional de Chile, mira el partido de Argentina vs. Marruecos, quienes definirán a la mejor selección de este vibrante campeonato que llega a su fin tras un mes de intensa disputa. Telefe será la señal encargada de la transmisión del Argenitna vs. Marruecos, a partir de las 20:00 horas Buenos Aires, además de la opción de verlo en streaming online a través de Mi Telefe. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Marruecos por final del Mundial Sub 20?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20.

  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el partido de Argentina vs. Marruecos por final del Mundial Sub 20 EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Así formarían Argentina y Marruecos para la final del Mundial Sub 20

  • Selección Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Tomás Pérez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.
  • Selección de Marruecos: Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Othmane Maamma, Naim Byar, Yassine Khalifi, Saad El Haddad; Gessime Yassine, Yassir Zabiri.

Argentina vs. Marruecos EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: domingo 19 de octubre de 2025
  • Hora: 20:00 horas Argentina
  • Canal TV: Telefe y Mi Telefe
  • Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

