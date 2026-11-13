La Bombonera se viste de albiceleste nuevamente, esta vez para un juego amistoso en la fecha FIFA internacional. Este viernes 13 de noviembre, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Uruguay EN VIVO vía Telefe y Mi Telefe online, a partir de las 20:00 horas , para que puedas seguirlo en señal abierta. Los de Lionel Scaloni ya no cuentan con Lionel Messi, quien se retiró de la selección hace un mes, por lo que será importante saber quién asumirá el rol protagónico en el conjunto argentino.

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 13/11/2026. Sigue la transmisión de Telefe EN VIVO para ver el partido amistoso Argentina vs. Uruguay hoy desde La Bombonera. FOTO: X de la Selección Argentina.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Uruguay por amistoso FIFA 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Argentina y Uruguay.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:

Teléfonos móviles Android

iPhone e iPad

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

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Aplicaciones oficiales

Mi Telefe para Android (Google Play Store)

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¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Pasos para acceder

Contrata una VPN confiable. Descarga la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web o aplicación de Mi Telefe. Accede a la transmisión en vivo del partido.

La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.

Argentina vs. Uruguay: horario, TV y dónde ver EN VIVO

Datos del partido Información Partido Argentina vs. Uruguay Fecha Viernes 13 de noviembre de 2026 Horario 20:00 horas de Buenos Aires TV Telefe Streaming Mi Telefe Estadio Estadio La Bombonera Ciudad Buenos Aires