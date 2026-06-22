La selección de Argentina vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 y millones de aficionados esperan ver a Lionel Messi liderando al combinado albiceleste. Esta vez, el rival será Austria, en un encuentro que promete emociones y que podrá seguirse en vivo a través de la señal abierta de Telefe y por streaming mediante Mi Telefe.

Si buscas dónde ver gratis el partido Argentina vs. Austria EN VIVO , aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión por Telefe, cómo acceder a Mi Telefe desde cualquier dispositivo y los horarios oficiales del encuentro en distintos países.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para mirar el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO por TV o Internet?

Los aficionados en Argentina podrán disfrutar del partido Argentina vs. Austria a través de Telefe en señal abierta, una de las principales cadenas encargadas de transmitir los encuentros más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026.

Además, quienes prefieran seguir el compromiso desde dispositivos móviles, computadoras, tablets o Smart TV podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal. Para acceder a la transmisión online solo es necesario ingresar al sitio web o la aplicación oficial de Mi Telefe, iniciar sesión y buscar la cobertura en vivo del encuentro.

Opciones para ver Argentina vs. Austria EN VIVO

Telefe (TV abierta en Argentina).

Mi Telefe (streaming online).

Aplicación oficial de Mi Telefe para celulares y tablets.

Smart TV con acceso a internet.

Navegadores web en PC y laptops.

Horarios de Argentina vs. Austria por país

El partido entre Argentina y Austria se disputará en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026. Estos son los horarios más importantes para seguir el encuentro:

País Hora Argentina 14:00 Austria 19:00 España 19:00 Alemania 19:00 Italia 19:00 Francia 19:00 Portugal 18:00 Reino Unido 18:00 Uruguay 14:00 Brasil (Brasilia) 14:00 Chile 13:00 Paraguay 13:00 Bolivia 13:00 Venezuela 13:00 Colombia 12:00 Perú 12:00 Ecuador 12:00 Panamá 12:00 México (CDMX) 11:00 Costa Rica 11:00 Guatemala 11:00 Honduras 11:00 El Salvador 11:00 Nicaragua 11:00 Estados Unidos (ET) 13:00 Estados Unidos (CT - Dallas) 12:00 Estados Unidos (MT) 11:00 Estados Unidos (PT) 10:00

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)