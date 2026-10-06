Este martes 6 de septiembre, Argentina y Benín se enfrentan en partido amistoso en el Estadio Monumental de River Plate a las 20:00 horas de Buenos Aires. Este compromiso quedará en la historia porque será la última vez que veremos a Lionel Messi con la Albiceleste en el campo. Leo se despide de la selección después de 21 años, un mes y 20 días (su debut fue el 17 de agosto de 2005).

La AFA promete una noche inolvidable y no solo se rendirá un homenaje a Lionel Messi, también estarán los campeones del mundo en Qatar 2022. De esa manera se estará cerrando una etapa gloriosa de la selección. Un momento donde se confirmó un show musical.

¿Quieres seguir el partido de la Albiceleste desde tu Smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para Argentina estará disponible en señal abierta a través de Telefe, además de su plataforma digital Mi Telefe, que permitirá seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Benín en la despedida de Messi?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Argentina y Benín.

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Canal 17 de Megacable

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Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 06-10-2026.- Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. Revisa todos los detalles de la despeda de Leo de la Albiceleste. FOTO: X de la Selección Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

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Argentina vs. Benín: horario, TV y dónde ver EN VIVO la despedida de Messi

Datos del partido Información Partido Argentina vs. Benín Fecha Martes 6 de junio de 2026 Horario 20:00 horas de Buenos Aires TV Telefe Streaming Mi Telefe Estadio Estadio Monumental Ciudad Buenos Aires