La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su gente: enfrenta a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental , por un amistoso internacional. El equipo albiceleste buscará imponer condiciones en Buenos Aires en un partido que comenzará a las 21:00 de Argentina, Uruguay y Chile; 19:00 de Perú, Colombia y Ecuador. Para todo el público argentino, podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Telefe y MiTelefe por televisión y streaming online.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso por TV y Streaming Online en cada región?

Telefe transmitirá Argentina vs. Burkina Faso en todo el país este sábado 3 de octubre, a las 21:00 horas de Buenos Aires, desde el Estadio Monumental. La alternativa digital oficial es Mi Telefe, cuya señal en vivo puede verse por internet desde cualquier ciudad argentina; además, el encuentro también irá por TyC Sports y TV Pública.

Región / provincia Ciudades principales Telefe por TV Mi Telefe online Hora del partido AMBA Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Vicente López, San Isidro, Avellaneda, Lanús, Morón, Quilmes, Tigre, etc. Telefe / Canal 11 por TV digital abierta y operadores de TV paga Señal en vivo oficial en Mi Telefe desde navegador o dispositivo móvil 21:00 Provincia de Buenos Aires Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, San Nicolás, Necochea, Azul, entre otras Telefe mediante repetidoras locales, TDA o proveedor de cable/IPTV según localidad Mi Telefe en vivo con conexión a internet 21:00 Córdoba Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Alta Gracia Telefe por TDA, cable o TV por internet, sujeto a la grilla local Mi Telefe en vivo 21:00 Santa Fe Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto Telefe disponible por TDA, cable o servicios de TV paga según ciudad Mi Telefe en vivo 21:00 Cuyo Mendoza, San Juan, San Luis y ciudades cercanas Telefe mediante TDA, cable, IPTV o distribuidores habilitados locales Mi Telefe en vivo 21:00 Noroeste Argentino (NOA) San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja Telefe por señal digital terrestre y sistemas de cable/TV paga, dependiendo de la plaza Mi Telefe en vivo 21:00 Noreste Argentino (NEA) Posadas, Resistencia, Corrientes, Formosa y alrededores Telefe por TDA, cable o TV online del operador que tenga la señal incluida Mi Telefe en vivo 21:00 Patagonia Neuquén, Bariloche, Viedma, Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande Telefe por TV paga, TDA donde esté disponible o prestadores regionales Mi Telefe en vivo 21:00

Cómo ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso online

Opción Cómo acceder TV abierta / TDA Antena UHF y televisor con sintonizador digital o decodificador TDA Cable o IPTV Buscar “Telefe” en la grilla del proveedor contratado Mi Telefe web Ingresar a la sección “Vivo” de MiTelefe

desde computadora, celular o tablet App Mi Telefe Descargar la aplicación oficial compatible con el dispositivo Plataformas de TV paga Acceder mediante la app o web del operador, si incluye Telefe en su oferta

Datos clave del partido Argentina-Burkina Faso

Dato Información Partido Argentina vs. Burkina Faso Competencia Amistoso internacional de fecha FIFA 2026 Día Sábado 3 de octubre de 2026 Hora 21:00 de Buenos Aires Estadio Monumental, Núñez, Ciudad de Buenos Aires TV abierta Telefe y TV Pública TV deportiva TyC Sports Streaming confirmado Mi Telefe y TyC Sports Play Historial Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones

El partido se juega en el Monumental y forma parte de la segunda presentación argentina de la ventana FIFA, luego del triunfo 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. Entre las figuras argentinas destacadas para el encuentro aparecen Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Cristian “Cuti” Romero.

La selección de Argentina se enfrenta a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un encuentro que despierta la expectativa de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de TyC Sports y Telefe, señales que ofrecerán la transmisión para el público argentino. Los hinchas también buscan alternativas para ver Argentina vs. Burkina Faso GRATIS, por lo que es importante conocer las opciones de televisión abierta y las plataformas digitales disponibles para disfrutar del compromiso, con todos los detalles de la previa, el horario, las alineaciones y las incidencias del encuentro. (VIDEO DE X: @Argentina)