La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su gente: enfrenta a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental, por un amistoso internacional. El equipo albiceleste buscará imponer condiciones en Buenos Aires en un partido que comenzará a las 21:00 de Argentina, Uruguay y Chile; 19:00 de Perú, Colombia y Ecuador. Para todo el público argentino, podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Telefe y MiTelefe por televisión y streaming online.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso por TV y Streaming Online en cada región?
Telefe transmitirá Argentina vs. Burkina Faso en todo el país este sábado 3 de octubre, a las 21:00 horas de Buenos Aires, desde el Estadio Monumental. La alternativa digital oficial es Mi Telefe, cuya señal en vivo puede verse por internet desde cualquier ciudad argentina; además, el encuentro también irá por TyC Sports y TV Pública.
|Región / provincia
|Ciudades principales
|Telefe por TV
|Mi Telefe online
|Hora del partido
|AMBA
|Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Vicente López, San Isidro, Avellaneda, Lanús, Morón, Quilmes, Tigre, etc.
|Telefe / Canal 11 por TV digital abierta y operadores de TV paga
|Señal en vivo oficial en Mi Telefe desde navegador o dispositivo móvil
|21:00
|Provincia de Buenos Aires
|Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, San Nicolás, Necochea, Azul, entre otras
|Telefe mediante repetidoras locales, TDA o proveedor de cable/IPTV según localidad
|Mi Telefe en vivo con conexión a internet
|21:00
|Córdoba
|Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Alta Gracia
|Telefe por TDA, cable o TV por internet, sujeto a la grilla local
|Mi Telefe en vivo
|21:00
|Santa Fe
|Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto
|Telefe disponible por TDA, cable o servicios de TV paga según ciudad
|Mi Telefe en vivo
|21:00
|Cuyo
|Mendoza, San Juan, San Luis y ciudades cercanas
|Telefe mediante TDA, cable, IPTV o distribuidores habilitados locales
|Mi Telefe en vivo
|21:00
|Noroeste Argentino (NOA)
|San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja
|Telefe por señal digital terrestre y sistemas de cable/TV paga, dependiendo de la plaza
|Mi Telefe en vivo
|21:00
|Noreste Argentino (NEA)
|Posadas, Resistencia, Corrientes, Formosa y alrededores
|Telefe por TDA, cable o TV online del operador que tenga la señal incluida
|Mi Telefe en vivo
|21:00
|Patagonia
|Neuquén, Bariloche, Viedma, Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande
|Telefe por TV paga, TDA donde esté disponible o prestadores regionales
|Mi Telefe en vivo
|21:00
Cómo ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso online
|Opción
|Cómo acceder
|TV abierta / TDA
|Antena UHF y televisor con sintonizador digital o decodificador TDA
|Cable o IPTV
|Buscar “Telefe” en la grilla del proveedor contratado
|Mi Telefe web
|Ingresar a la sección “Vivo” de MiTelefe
desde computadora, celular o tablet
|App Mi Telefe
|Descargar la aplicación oficial compatible con el dispositivo
|Plataformas de TV paga
|Acceder mediante la app o web del operador, si incluye Telefe en su oferta
Datos clave del partido Argentina-Burkina Faso
|Dato
|Información
|Partido
|Argentina vs. Burkina Faso
|Competencia
|Amistoso internacional de fecha FIFA 2026
|Día
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Hora
|21:00 de Buenos Aires
|Estadio
|Monumental, Núñez, Ciudad de Buenos Aires
|TV abierta
|Telefe y TV Pública
|TV deportiva
|TyC Sports
|Streaming confirmado
|Mi Telefe y TyC Sports Play
|Historial
|Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones
El partido se juega en el Monumental y forma parte de la segunda presentación argentina de la ventana FIFA, luego del triunfo 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. Entre las figuras argentinas destacadas para el encuentro aparecen Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Cristian “Cuti” Romero.