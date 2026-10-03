Jairo Rúa
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La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su gente: enfrenta a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental, por un amistoso internacional. El equipo albiceleste buscará imponer condiciones en Buenos Aires en un partido que comenzará a las 21:00 de Argentina, Uruguay y Chile; 19:00 de Perú, Colombia y Ecuador. Para todo el público argentino, podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Telefe y MiTelefe por televisión y streaming online.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso por TV y Streaming Online en cada región?

Telefe transmitirá Argentina vs. Burkina Faso en todo el país este sábado 3 de octubre, a las 21:00 horas de Buenos Aires, desde el Estadio Monumental. La alternativa digital oficial es Mi Telefe, cuya señal en vivo puede verse por internet desde cualquier ciudad argentina; además, el encuentro también irá por TyC Sports y TV Pública.

Región / provinciaCiudades principalesTelefe por TVMi Telefe onlineHora del partido
AMBACiudad de Buenos Aires, La Plata, Vicente López, San Isidro, Avellaneda, Lanús, Morón, Quilmes, Tigre, etc.Telefe / Canal 11 por TV digital abierta y operadores de TV pagaSeñal en vivo oficial en Mi Telefe desde navegador o dispositivo móvil21:00
Provincia de Buenos AiresMar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, San Nicolás, Necochea, Azul, entre otrasTelefe mediante repetidoras locales, TDA o proveedor de cable/IPTV según localidadMi Telefe en vivo con conexión a internet21:00
CórdobaCórdoba capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Carlos Paz, Alta GraciaTelefe por TDA, cable o TV por internet, sujeto a la grilla localMi Telefe en vivo21:00
Santa FeRosario, Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista, Venado TuertoTelefe disponible por TDA, cable o servicios de TV paga según ciudadMi Telefe en vivo21:00
CuyoMendoza, San Juan, San Luis y ciudades cercanasTelefe mediante TDA, cable, IPTV o distribuidores habilitados localesMi Telefe en vivo21:00
Noroeste Argentino (NOA)San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La RiojaTelefe por señal digital terrestre y sistemas de cable/TV paga, dependiendo de la plazaMi Telefe en vivo21:00
Noreste Argentino (NEA)Posadas, Resistencia, Corrientes, Formosa y alrededoresTelefe por TDA, cable o TV online del operador que tenga la señal incluidaMi Telefe en vivo21:00
PatagoniaNeuquén, Bariloche, Viedma, Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos, Ushuaia, Río GrandeTelefe por TV paga, TDA donde esté disponible o prestadores regionalesMi Telefe en vivo21:00

Cómo ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso online

OpciónCómo acceder
TV abierta / TDAAntena UHF y televisor con sintonizador digital o decodificador TDA
Cable o IPTVBuscar “Telefe” en la grilla del proveedor contratado
Mi Telefe webIngresar a la sección “Vivo” de MiTelefe
desde computadora, celular o tablet
App Mi TelefeDescargar la aplicación oficial compatible con el dispositivo
Plataformas de TV pagaAcceder mediante la app o web del operador, si incluye Telefe en su oferta

Datos clave del partido Argentina-Burkina Faso

DatoInformación
PartidoArgentina vs. Burkina Faso
CompetenciaAmistoso internacional de fecha FIFA 2026
DíaSábado 3 de octubre de 2026
Hora21:00 de Buenos Aires
EstadioMonumental, Núñez, Ciudad de Buenos Aires
TV abiertaTelefe y TV Pública
TV deportivaTyC Sports
Streaming confirmadoMi Telefe y TyC Sports Play
HistorialSerá el primer enfrentamiento entre ambas selecciones

El partido se juega en el Monumental y forma parte de la segunda presentación argentina de la ventana FIFA, luego del triunfo 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. Entre las figuras argentinas destacadas para el encuentro aparecen Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Cristian “Cuti” Romero.

TyC Sports, Telefe y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Burkina Faso EN DIRECTO por TV y Fútbol Online | VIDEO
La selección de Argentina se enfrenta a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un encuentro que despierta la expectativa de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de TyC Sports y Telefe, señales que ofrecerán la transmisión para el público argentino. Los hinchas también buscan alternativas para ver Argentina vs. Burkina Faso GRATIS, por lo que es importante conocer las opciones de televisión abierta y las plataformas digitales disponibles para disfrutar del compromiso, con todos los detalles de la previa, el horario, las alineaciones y las incidencias del encuentro. (VIDEO DE X: @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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