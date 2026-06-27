La selección de Argentina busca sellar su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 HOY sábado 27 de junio frente a Jordania por la tercera jornada del Grupo J en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados, ya que Lionel Messi podría aumentar su récord de máximo goleador de las justas mundialistas.

¿Quieres ver el partido Argentina vs. Jordania EN VIVO y GRATIS por Telefe? En esta nota te explicamos cómo acceder a la transmisión por televisión abierta, cómo seguir el encuentro online desde distintos dispositivos y cuáles serán los horarios oficiales en Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de países para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

Lionel Messi capitanea a la selección de Argentina frente a Jordania este sábado 27 de junio en el Mundial 2026. Consulte la guía de horarios oficiales para los residentes en California, Florida y Texas. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (CANAL 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE PAUL ELLIS PARA AFP / PAUL ELLIS

Horarios de Argentina vs. Jordania por país

El encuentro se jugará el sábado 27 de junio en Estados Unidos y estos son los horarios estimados para los principales países de habla hispana:

País Hora del partido Argentina 23:00 Uruguay 23:00 Paraguay 23:00 Chile 22:00 Bolivia 22:00 Venezuela 22:00 Estados Unidos (ET) 22:00 Perú 21:00 Colombia 21:00 Ecuador 21:00 Panamá 21:00 México 20:00 Honduras 20:00 Guatemala 20:00 El Salvador 20:00 Nicaragua 20:00 Costa Rica 20:00 República Dominicana 22:00 España 04:00 del domingo 28 de junio

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)