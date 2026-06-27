Lionel Messi en acción durante el partido de Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial de la FIFA. Sintonice el compromiso en directo por televisión abierta mediante Telefe y la plataforma Mi Telefe Fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Lionel Messi en acción durante el partido de Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial de la FIFA. Sintonice el compromiso en directo por televisión abierta mediante Telefe y la plataforma Mi Telefe Fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La busca sellar su boleto a los dieciseisavos de final del HOY sábado 27 de junio frente a Jordania por la tercera jornada del Grupo J en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados, ya que Lionel Messi podría aumentar su récord de máximo goleador de las justas mundialistas.

¿Quieres ver el partido Argentina vs. Jordania EN VIVO y GRATIS por Telefe? En esta nota te explicamos cómo acceder a la transmisión por televisión abierta, cómo seguir el encuentro online desde distintos dispositivos y cuáles serán los horarios oficiales en Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de países para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

Lionel Messi capitanea a la selección de Argentina frente a Jordania este sábado 27 de junio en el Mundial 2026. Consulte la guía de horarios oficiales para los residentes en California, Florida y Texas. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Lionel Messi capitanea a la selección de Argentina frente a Jordania este sábado 27 de junio en el Mundial 2026. Consulte la guía de horarios oficiales para los residentes en California, Florida y Texas. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

  • Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.
  • Sitio web oficial de Telefe.
  • Aplicación Mi Telefe.
  • Flow.
  • DGO (según disponibilidad regional).
  • Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (CANAL 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE PAUL ELLIS PARA AFP
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (CANAL 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE PAUL ELLIS PARA AFP
/ PAUL ELLIS

Horarios de Argentina vs. Jordania por país

El encuentro se jugará el sábado 27 de junio en Estados Unidos y estos son los horarios estimados para los principales países de habla hispana:

PaísHora del partido
Argentina23:00
Uruguay23:00
Paraguay23:00
Chile22:00
Bolivia22:00
Venezuela22:00
Estados Unidos (ET)22:00
Perú21:00
Colombia21:00
Ecuador21:00
Panamá21:00
México20:00
Honduras20:00
Guatemala20:00
El Salvador20:00
Nicaragua20:00
Costa Rica20:00
República Dominicana22:00
España04:00 del domingo 28 de junio
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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