Si bien muchas mujeres compiten por quedarse con la corona del Miss Universo 2025, cuya gran final se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret (Tailandia) este jueves 20 de noviembre (a las 20:00 ET, 19:00 CT, 17:00 PT, 18:00 MT y 21:00 en República Dominicana), hay que decir que una de las que más expectativa ha generado es Jennifer Ventura, la candidata que representa a República Dominicana. Si quieres mirar EN VIVO su participación en la final del certamen, te cuento que puedes hacerlo a través de la señal de Telemedios. En las siguientes líneas, sabrás cómo ver EN DIRECTO ese canal por señal abierta y de manera online.

Por si no lo sabías, la oriunda de Barahona fue elegida como Miss Universo República Dominicana 2025 el pasado domingo 10 de agosto, en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo. Aquella vez, se impuso a otras 28 candidatas para quedarse con el título nacional.

De acuerdo a información brindada por Clarín, su participación en el certamen nacional acabó siendo muy emotiva, ya que se la dedicó a su madre, Roselin Marte Nova, quien falleció en el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, el 8 de abril de este año. De coronarse en el Miss Universo 2025, es probable que nuevamente recuerde a su progenitora.

Jennifer Ventura busca quedarse con la corona del Miss Universo 2025. (Foto: @jenniferventura_m y @missuniversedominicana en Instagram)

¿Cómo ver EN VIVO la participación de Jennifer Ventura en la Final del Miss Universo 2025 vía Telemedios?

Si te encuentras en República Dominicana y quieres ver EN VIVO y en señal abierta la participación de Jennifer Ventura en la Final del Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre, debes sintonizar el canal 8, pues esa es la señal digital de Telemedios.

Según indicó Diario Libre, la emisión de la 74° edición del concurso internacional de belleza comenzará a las 20:30 (hora en República Dominicana) y contará con la participación en directo, desde los estudios, de Pamela Almonte y Marielba Hernández.

Loading...

Link para ver EN VIVO ONLINE la participación de Jennifer Ventura en la Final del Miss Universo 2025 vía Telemedios

Para ver EN VIVO ONLINE la señal de Telemedios este jueves 20 de noviembre y no perderte la participación de Jennifer Ventura en la Final del Miss Universo 2025, solo tienes que ingresar a la página web oficial del canal 8 de República Dominicana. Ojo que no es necesario registrarse. Tampoco tienes que pagar algo, así que aprovecha.