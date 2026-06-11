Después de cuatro años vuelve la fiesta del fútbol para sintonizar 104 partidos en tres sedes distintas: Estados Unidos, México y Canadá. Telemundo 20 será la señal en español de referencia para seguir la Copa Mundial 2026 en San Diego por TV abierta, cable y streaming. En el siguiente artículo te comparto una guía completa de qué canal es, cómo verlo y en qué plataformas encontrarlo si vives en San Diego, California.

Telemundo 20 San Diego es la estación local de NBCUniversal que transmitirá la mayoría de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español para el área de San Diego–Tijuana. La señal procede de la estación KUAN‑LD, con licencia en Poway, que opera como afiliada de Telemundo para el mercado de San Diego.

En redes oficiales, Telemundo 20 se presenta como “la casa de la Copa Mundial en San Diego”, confirmando que emitirá 92 partidos gratis por TV abierta, incluidos duelos clave de fase de grupos y eliminación directa. Los partidos restantes se verán por Universo y, en digital, por Peacock, que ofrecerá los 104 encuentros del torneo en español para Estados Unidos.

Señal de Telemundo Deportes ahora en vivo para seguir el juego de México vs. Sudáfrica en señal abierta, este jueves 11 de junio, por el debut en el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Cómo ver Telemundo 20 EN VIVO y EN DIRECTO en San Diego para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Telemundo es la principal opción en español para ver el Mundial 2026 gratis por TV abierta en Estados Unidos, con 92 partidos disponibles sin costo adicional en mercados como San Diego. La propia Telemundo 20 ha comunicado que será la casa del torneo en la región, con la mayoría de los encuentros en vivo y en español.

Plataforma / servicio Canal aproximado para Telemundo 20 San Diego Detalles de acceso TV abierta (antena) 48.1 (KUAN‑LD, virtual 20.x en algunos TVs)

Requiere antena HDTV orientada al área de Poway/San Diego. Cable básico (cable local) “Canal 20” en la mayoría de cuadrículas locales (KUAN/Telemundo 20) Verifica en la guía de tu operador el canal etiquetado como “Telemundo 20 San Diego”. Comcast Xfinity (San Diego) Canal local Telemundo listado como “Telemundo San Diego / KUAN” en cuadrícula de canales Acceso incluido en paquetes que llevan canales locales en español. Cox (San Diego) Canal local Telemundo para San Diego identificado como Telemundo 20/KUAN Disponible en planes con canales locales; revisa la guía interactiva. DirecTV / Dish Incluye señal local de Telemundo en mercados compatibles Depende del código postal registrado en San Diego. Roku (canal oficial) App “Telemundo 20 San Diego” en la Roku Channel Store Transmisiones en vivo de noticieros y contenidos locales. App Telemundo 20 (iOS/Android) App “Telemundo 20 San Diego” en App Store y Google Play Noticias locales y contenido en vivo; la Copa Mundial se ve vía señal Telemundo con login de TV. Peacock Todos los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo en español Suscripción Premium/Premium Plus necesaria; disponible en San Diego.

¿Dónde ver Telemundo 20 en cable y streaming online en San Diego?

Si prefieres verlo por cable, la señal de Telemundo 20 se integra a los paquetes básicos de operadores como Xfinity o Cox, además de servicios satelitales que incorporan canales locales según tu código postal. En estos casos, solo debes ir a la guía de canales, buscar “Telemundo 20 San Diego” y marcarlo como favorito antes del arranque del Mundial.

En digital, la cobertura se completa con Peacock, que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo en español a nivel nacional, incluidos los encuentros que no vayan por Telemundo abierta. Además, servicios de TV por internet como Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV incluyen la señal de Telemundo en mercados disponibles, permitiendo ver los partidos desde smart TV, móviles o tablets en San Diego.

App local de Telemundo 20 y ecosistema digital

Telemundo 20 San Diego cuenta con app propia tanto en Google Play como en App Store, donde ofrece noticias locales, clima, tráfico y transmisiones en vivo de sus noticieros. Aunque la app local es ideal para estar al día con la cobertura alrededor del Mundial (previas, análisis, historias de aficionados), los derechos de transmisión de los partidos se gestionan a través de la señal de Telemundo y plataformas oficiales como Peacock y la app general de Telemundo Deportes.

El canal también mantiene presencia en YouTube, Facebook e Instagram, donde ha reiterado que en Telemundo 20 se podrán ver 92 juegos del Mundial completamente gratis, y comparte guías y calendarios del torneo para la comunidad hispana de San Diego y Tijuana. Seguir estas cuentas oficiales es una forma rápida de confirmar horarios, cambios de programación y especiales relacionados con la Copa Mundial 2026.