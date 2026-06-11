Nueva York y Nueva Jersey vivirán el Mundial 2026 de una manera especial. Además de albergar la final y varios encuentros del torneo, la región contará con una amplia cobertura en español para seguir cada jornada de la Copa del Mundo.
Telemundo 47 transmitirá 92 partidos del campeonato para la audiencia local, mientras que Universo emitirá los 12 encuentros restantes. Quienes opten por el streaming también podrán ver los 104 juegos a través de Peacock, que ofrecerá la cobertura completa del torneo en Estados Unidos.
TL;DR
- 📺 Telemundo transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en español.
- ⚽ Telemundo 47 emitirá 92 encuentros para Nueva York y Nueva Jersey.
- 🌎 Los 12 partidos restantes podrán verse por Universo.
- 📱 Los 104 partidos también estarán disponibles en Peacock.
- 🆓 Telemundo 47 puede verse gratis mediante televisión abierta en el área de Nueva York.
¿Qué es Telemundo 47 y por qué transmitirá el Mundial 2026?
Telemundo 47 es la estación local de Telemundo para Nueva York y Nueva Jersey. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 formará parte de la cobertura oficial en español del torneo, ofreciendo partidos en vivo, programas especiales, noticias, entrevistas y análisis para la audiencia hispana de una de las regiones con mayor población latina de Estados Unidos.
Su importancia será aún mayor considerando que el área metropolitana de Nueva York albergará algunos de los encuentros más relevantes del campeonato, incluida la final.
¿Cómo puedes ver los partidos del Mundial 2026 en vivo y en español?
Los aficionados tendrán varias opciones para seguir la Copa del Mundo desde cualquier dispositivo.
|Plataforma
|Partidos disponibles
|Telemundo 47
|92 partidos
|Universo
|12 partidos
|Peacock Premium
|104 partidos
|Peacock Premium Plus
|104 partidos
|Telemundo47.com
|Cobertura y contenidos especiales
La combinación de Telemundo 47, Universo y Peacock permitirá seguir absolutamente todos los encuentros del torneo en español dentro de Estados Unidos.
¿Qué canal es Telemundo 47 en Nueva York y Nueva Jersey?
Si deseas buscar Telemundo 47 en tu proveedor de televisión, puedes encontrarlo en los siguientes números de canal:
|Operador
|Canal
|Xfinity (Comcast)
|Canal 47 o 796
|Spectrum
|Canal 747, 827 o 1228 HD
|DirecTV
|Canal 406 (East) o 890
|Dish Network
|Canal 47 u 8109
|Verizon Fios
|Canal 19 o 512 HD
Importante: la numeración puede variar según la ciudad, el mercado local y el paquete contratado con cada operador.
¿Cómo ver Telemundo 47 EN VIVO gratis por televisión abierta?
Uno de los principales beneficios para los aficionados es que Telemundo 47 puede recibirse gratuitamente mediante señal abierta digital en gran parte de Nueva York, Nueva Jersey y zonas cercanas.
Para ello solo es necesario contar con una antena digital compatible y realizar una búsqueda automática de canales en el televisor. De esta manera será posible acceder a buena parte de la cobertura del Mundial 2026 sin necesidad de contratar cable o servicios adicionales.
¿Cómo ver Telemundo 47 EN VIVO por internet?
Los usuarios también podrán acceder a la señal en vivo de Telemundo 47 mediante su plataforma digital oficial.
Además, será posible autenticar el acceso utilizando servicios compatibles como:
- YouTube TV
- Fubo
Esta opción resulta especialmente útil para quienes prefieren seguir los partidos desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas o Smart TV.
¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 por Peacock?
Peacock será la plataforma de streaming más completa para seguir la Copa Mundial 2026 en español.
Todos los partidos estarán disponibles para los suscriptores de:
- Peacock Premium
- Peacock Premium Plus
Además de los encuentros en vivo, la plataforma ofrecerá repeticiones, resúmenes, análisis y programación especial relacionada con el torneo.
La final del Mundial 2026 se jugará cerca de Nueva York
La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una conexión especial con los aficionados de Nueva York y Nueva Jersey. El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, será el escenario de la gran final del torneo, convirtiéndose en el centro de atención del fútbol mundial durante el campeonato.
Además de albergar el partido por el título, el recinto recibirá encuentros de la fase de grupos y rondas eliminatorias, atrayendo a miles de aficionados de distintas partes del mundo. Gracias a la cobertura de Telemundo 47, los seguidores de la región podrán seguir de cerca la actividad relacionada con uno de los escenarios más importantes del Mundial.
¿Dónde está ubicado el MetLife Stadium?
|Información
|Detalle
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|East Rutherford
|Estado
|Nueva Jersey
|Capacidad
|Más de 82,000 espectadores
|Evento principal
|Final de la Copa Mundial FIFA 2026
Ubicado a pocos kilómetros de Manhattan, el MetLife Stadium es uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos y será la sede del partido más esperado del Mundial 2026.
Horarios del Mundial 2026 para Nueva York y Nueva Jersey
Todos los partidos que se disputen en la Costa Este de Estados Unidos seguirán el horario ET (Eastern Time).
|Ciudad
|Zona horaria
|Nueva York, Nueva York
|ET
|Newark, Nueva Jersey
|ET
|Jersey City, Nueva Jersey
|ET
|Miami, Florida
|ET
|Orlando, Florida
|ET
- Jueves, 11 de junio de 2026 – Grupo A: México vs Sudáfrica – 4:00 pm ET – Estadio Ciudad de México.
- Jueves, 11 de junio de 2026 – Grupo A: República de Corea vs República Checa – 11:00 pm ET – Estadio Guadalajara.
- Viernes, 12 de junio de 2026 – Grupo B: Canadá vs Bosnia y Herzegovina – 3:00 pm ET – Estadio Toronto.
- Viernes, 12 de junio de 2026 – Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay – 12:00 am ET (13 de junio) – Estadio Los Ángeles.
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Grupo B: Catar vs Suiza – 6:00 pm ET – Estadio Bahía de San Francisco.
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Grupo C: Brasil vs Marruecos – 7:00 pm ET – Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Grupo C: Haití vs Escocia – 8:00 pm ET – Estadio Boston.
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Grupo D: Australia vs Turquía – 3:00 am ET (14 de junio) – Estadio BC Place Vancouver.
- Domingo, 14 de junio de 2026 – Grupo E: Alemania vs Curazao – 2:00 pm ET – Estadio Houston.
- Domingo, 14 de junio de 2026 – Grupo F: Países Bajos vs Japón – 5:00 pm ET – Estadio Dallas.
- Domingo, 14 de junio de 2026 – Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador – 7:00 pm ET – Estadio Filadelfia.
- Domingo, 14 de junio de 2026 – Grupo F: Suecia vs Túnez – 11:00 pm ET – Estadio Monterrey.
- Lunes, 15 de junio de 2026 – Grupo H: España vs Cabo Verde – 12:00 pm ET – Estadio Atlanta.
- Lunes, 15 de junio de 2026 – Grupo G: Bélgica vs Egipto – 6:00 pm ET – Estadio Seattle.
- Lunes, 15 de junio de 2026 – Grupo H: Arabia Saudí vs Uruguay – 6:00 pm ET – Estadio Miami.
- Lunes, 15 de junio de 2026 – Grupo G: RI de Irán vs Nueva Zelanda – 12:00 am ET (16 de junio) – Estadio Los Ángeles.
- Martes, 16 de junio de 2026 – Grupo I: Francia vs Senegal – 7:00 pm ET – Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- Martes, 16 de junio de 2026 – Grupo I: Irak vs Noruega – 7:00 pm ET – Estadio Boston.
- Martes, 16 de junio de 2026 – Grupo J: Argentina vs Argelia – 10:00 pm ET – Estadio Kansas City.
- Martes, 16 de junio de 2026 – Grupo J: Austria vs Jordania – 6:00 pm ET – Estadio Bahía de San Francisco.
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Grupo K: Portugal vs RD Congo – 2:00 pm ET – Estadio Houston.
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Grupo L: Inglaterra vs Croacia – 5:00 pm ET – Estadio Dallas.
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Grupo L: Ghana vs Panamá – 7:00 pm ET – Estadio Toronto.
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Grupo K: Uzbekistán vs Colombia – 5:00 pm ET – Estadio Ciudad de México.
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Grupo A: República Checa vs Sudáfrica – 12:00 pm ET – Estadio Atlanta.
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Grupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina – 6:00 pm ET – Estadio Los Ángeles.
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Grupo B: Canadá vs Catar – 3:00 pm ET – Estadio BC Place Vancouver.
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Grupo A: México vs República de Corea – 10:00 pm ET – Estadio Guadalajara.
- Viernes, 19 de junio de 2026 – Grupo D: Estados Unidos vs Australia – 6:00 pm ET – Estadio Seattle.
- Viernes, 19 de junio de 2026 – Grupo C: Escocia vs Marruecos – 6:00 pm ET – Estadio Boston.
- Viernes, 19 de junio de 2026 – Grupo C: Brasil vs Haití – 7:00 pm ET – Estadio Filadelfia.
- Viernes, 19 de junio de 2026 – Grupo D: Turquía vs Paraguay – 3:00 am ET (20 de junio) – Estadio Bahía de San Francisco.
- Sábado, 20 de junio de 2026 – Grupo F: Países Bajos vs Suecia – 2:00 pm ET – Estadio Houston.
- Sábado, 20 de junio de 2026 – Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil – 7:00 pm ET – Estadio Toronto.
- Sábado, 20 de junio de 2026 – Grupo E: Ecuador vs Curazao – 9:00 pm ET – Estadio Kansas City.
- Sábado, 20 de junio de 2026 – Grupo F: Túnez vs Japón – 11:00 pm ET – Estadio Monterrey.
- Domingo, 21 de junio de 2026 – Grupo H: España vs Arabia Saudí – 12:00 pm ET – Estadio Atlanta.
- Domingo, 21 de junio de 2026 – Grupo G: Bélgica vs Irán – 6:00 pm ET – Estadio Los Ángeles.
- Domingo, 21 de junio de 2026 – Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde – 6:00 pm ET – Estadio Miami.
- Domingo, 21 de junio de 2026 – Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto – 3:00 pm ET – Estadio BC Place Vancouver.
- Lunes, 22 de junio de 2026 – Grupo J: Argentina vs Austria – 7:00 pm ET – Estadio Dallas.
- Lunes, 22 de junio de 2026 – Grupo I: Francia vs Irak – 5:00 pm ET – Estadio Filadelfia.
- Lunes, 22 de junio de 2026 – Grupo I: Noruega vs Senegal – 8:00 pm ET – Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- Lunes, 22 de junio de 2026 – Grupo J: Jordania vs Argelia – 6:00 pm ET – Estadio Bahía de San Francisco.
- Martes, 23 de junio de 2026 – Grupo K: Portugal vs Uzbekistán – 2:00 pm ET – Estadio Houston.
- Martes, 23 de junio de 2026 – Grupo L: Inglaterra vs Ghana – 6:00 pm ET – Estadio Boston.
- Martes, 23 de junio de 2026 – Grupo L: Panamá vs Croacia – 7:00 pm ET – Estadio Toronto.
- Martes, 23 de junio de 2026 – Grupo K: Colombia vs RD Congo – 11:00 pm ET – Estadio Guadalajara.
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Grupo B: Suiza vs Canadá – 6:00 pm ET – Estadio BC Place Vancouver.
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Grupo B: Bosnia y Herzegovina vs Catar – 6:00 pm ET – Estadio Seattle.
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Grupo C: Escocia vs Brasil – 6:00 pm ET – Estadio Miami.
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Grupo C: Marruecos vs Haití – 6:00 pm ET – Estadio Atlanta.
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Grupo A: República Checa vs México – 5:00 pm ET – Estadio Ciudad de México.
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Grupo A: Sudáfrica vs República de Corea – 7:00 pm ET – Estadio Monterrey.
- Jueves, 25 de junio de 2026 – Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil – 4:00 pm ET – Estadio Filadelfia.
- Jueves, 25 de junio de 2026 – Grupo E: Ecuador vs Alemania – 4:00 pm ET – Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- Jueves, 25 de junio de 2026 – Grupo F: Japón vs Suecia – 8:00 pm ET – Estadio Dallas.
- Jueves, 25 de junio de 2026 – Grupo F: Túnez vs Países Bajos – 8:00 pm ET – Estadio Kansas City.
- Jueves, 25 de junio de 2026 – Grupo D: Turquía vs Estados Unidos – 9:00 pm ET – Estadio Los Ángeles.
- Jueves, 25 de junio de 2026 – Grupo D: Paraguay vs Australia – 10:00 pm ET – Estadio Bahía de San Francisco.
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Grupo I: Noruega vs Francia – 6:00 pm ET – Estadio Boston.
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Grupo I: Senegal vs Irak – 6:00 pm ET – Estadio Toronto.
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Grupo H: Cabo Verde vs Arabia Saudí – 9:00 pm ET – Estadio Houston.
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Grupo H: Uruguay vs España – 11:00 pm ET – Estadio Guadalajara.
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Grupo G: Egipto vs Irán – 8:00 pm ET – Estadio Seattle.
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica – 9:00 pm ET – Estadio BC Place Vancouver.
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Grupo L: Panamá vs Inglaterra – 5:00 pm ET – Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Grupo L: Croacia vs Ghana – 5:00 pm ET – Estadio Filadelfia.
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Grupo K: Colombia vs Portugal – 7:30 pm ET – Estadio Miami.
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Grupo K: RD Congo vs Uzbekistán – 7:30 pm ET – Estadio Atlanta.
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Grupo J: Argelia vs Austria – 9:00 pm ET – Estadio Kansas City.
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Grupo J: Jordania vs Argentina – 9:00 pm ET – Estadio Dallas.
Ciudades donde se podrá seguir la señal de Telemundo 47
La cobertura de Telemundo 47 alcanza a millones de televidentes en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, una de las comunidades hispanas más grandes de Estados Unidos.
|Ciudad
|Estado
|Nueva York
|Nueva York
|Newark
|Nueva Jersey
|Jersey City
|Nueva Jersey
|Hoboken
|Nueva Jersey
|Yonkers
|Nueva York
|Paterson
|Nueva Jersey
|Elizabeth
|Nueva Jersey
|Union City
|Nueva Jersey
Estas localidades forman parte de la audiencia principal de Telemundo 47 y tendrán acceso a la cobertura especial del Mundial 2026.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre Telemundo 47 y el Mundial 2026
¿Telemundo transmitirá todos los partidos del Mundial 2026?
Sí. La cadena ofrecerá cobertura completa de los 104 encuentros en español dentro de Estados Unidos.
¿Cuántos partidos pasarán por Telemundo 47?
Telemundo 47 transmitirá 92 partidos del torneo.
¿Dónde se verán los otros partidos?
Los 12 encuentros restantes estarán disponibles mediante Universo.
¿Se puede ver Telemundo 47 gratis?
Sí. La señal puede recibirse gratuitamente mediante televisión abierta digital en Nueva York y Nueva Jersey.
¿Peacock tendrá todos los partidos del Mundial?
Sí. Los 104 encuentros estarán disponibles para los usuarios de Peacock Premium y Peacock Premium Plus.
¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?
La final se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del torneo.
Conclusión
Con 92 partidos por Telemundo 47, los 12 encuentros restantes mediante Universo y la totalidad de los 104 juegos disponibles a través de Peacock, los aficionados de Nueva York y Nueva Jersey tendrán múltiples alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 completamente en español. Ya sea mediante señal abierta, televisión por cable o streaming, la emoción del torneo más importante del fútbol estará al alcance de millones de hogares en la región.