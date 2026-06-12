El Mundial de Fútbol 2026 arrancará con uno de los partidos más esperados por los aficionados norteamericanos. Estados Unidos y Paraguay se miden el viernes 12 de junio (9:00 p.m. ET) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un encuentro que marcará el debut del USMNT ante miles de hinchas en territorio estadounidense . La expectativa es enorme y millones de personas buscarán seguir cada jugada EN VIVO desde Texas y otras zonas de Estados Unidos.

Para la comunidad hispana de El Paso y ciudades cercanas, Telemundo 48 El Paso será una de las principales opciones para disfrutar el partido con transmisión en español. La señal local afiliada a Telemundo ofrecerá cobertura completa del encuentro y podrá verse tanto por televisión tradicional como mediante servicios online compatibles con DIRECTV, Xfinity y Dish. Si quieres saber cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay EN DIRECTO por Telemundo 48 El Paso, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay por Telemundo 48 El Paso en DIRECTV?

Los usuarios de DIRECTV en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante la señal de Telemundo, incluyendo la afiliada local Telemundo 48 El Paso para la región fronteriza de Texas y Nuevo México. Generalmente, Telemundo está disponible en los canales 406 HD y 407 HD de DIRECTV, aunque el número exacto puede variar según la ubicación y el paquete contratado.

Además, quienes tengan acceso a DIRECTV Stream también podrán ver el partido online desde celulares, tablets, Smart TV o computadoras iniciando sesión con su cuenta activa.

¿Cómo ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO por Xfinity?

Los clientes de Xfinity podrán acceder a Telemundo 48 El Paso dentro de la programación local disponible para El Paso, Texas. El canal exacto depende del código postal del usuario, pero normalmente está incluido en los paquetes básicos de televisión latina y canales locales.

También existe la opción de ver el partido mediante la app Xfinity Stream, que permite acceder a la señal EN VIVO desde dispositivos móviles y navegadores web utilizando la cuenta del servicio de cable.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay por Dish Online?

Dish Network también transmitirá la señal de Telemundo para el Mundial 2026 mediante sus paquetes con canales locales y programación hispana. Los usuarios podrán ver Telemundo 48 El Paso desde televisores compatibles o utilizando Dish Anywhere, la plataforma online de la compañía.

Dish Anywhere permite mirar el partido EN DIRECTO desde smartphones, laptops, tablets y Smart TV, siempre que el usuario tenga una suscripción activa y acceso a los canales locales de Telemundo en su mercado.

¿Dónde ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO por Internet?

Otra alternativa para seguir el partido es ingresar directamente al portal oficial de Telemundo 48 El Paso EN VIVO, donde la cadena ofrece cobertura local, noticias y transmisiones especiales relacionadas con el Mundial 2026.

Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO: hora y dónde ver por Telemundo 48 El Paso

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles, California

SoFi Stadium, Los Ángeles, California Horario: 9:00 p.m. ET Estados Unidos / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET Estados Unidos / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT Canal / Streaming: Telemundo 48 El Paso EN VIVO por DIRECTV, Xfinity, Dish y plataformas online