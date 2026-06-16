Francia debutará contra Senegal en el Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 este martes 16 de junio de 2026 desde las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro / 12 pm PT en el imponente MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Como favorito, Les Bleus buscará aprovechar el talento de su joven plantilla y obtener los tres puntos para liderar su llave, mientras que los Leones de Teranga intentarán dar la sorpresa. Para los residentes en Texas, Telemundo 48 El Paso (KTDO) transmitirá las incidencias del encuentro tanto por su señal de televisión como por Internet.

¿Cómo ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO, partido Francia vs. Senegal EN DIRECTO por el Mundial 2026?

Para ver el partido Francia vs. Senegal por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 vía Telemundo 48 El Paso (KTDO) en vivo, la forma más directa es descargar la aplicación móvil Telemundo 48 El Paso en Google Play o App Store. Esta app ofrece no solo la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026, sino también noticieros locales, alertas de última hora y el tiempo 24/7 en tu celular o tablet. A continuación, te comparto las mejores opciones actualizadas:

App de Telemundo 48 El Paso: La opción principal para noticias locales, radar meteorológico y transmisiones en vivo desde tu dispositivo móvil, además de los partidos del Mundial 2026.

La opción principal para noticias locales, radar meteorológico y transmisiones en vivo desde tu dispositivo móvil, además de los partidos del Mundial 2026. Sitio Web Oficial: Visita telemundo48elpaso.com desde tu navegador para acceder a noticias en vivo y secciones de video.

Visita telemundo48elpaso.com desde tu navegador para acceder a noticias en vivo y secciones de video. Telemundo App (General): Descarga la app “Telemundo: Series y TV en vivo” en Google Play o App Store para acceder a contenido nacional y en vivo, además de la señal local según tu ubicación.

Descarga la app en Google Play o App Store para acceder a contenido nacional y en vivo, además de la señal local según tu ubicación. Streaming y Smart TV: Busca la app de Telemundo en dispositivos como Roku, Apple TV o Amazon Fire TV. También puedes encontrarlo en Samsung TV Plus (canal 1255) bajo “Telemundo Texas” .

Busca la app de Telemundo en dispositivos como Roku, Apple TV o Amazon Fire TV. También puedes encontrarlo en Samsung TV Plus (canal 1255) bajo . Televisión por Cable/Satélite: Sintoniza KTDO Telemundo 48 directamente en tu proveedor de cable local en el área de El Paso.

Un dato a mencionar es que la aplicación de Telemundo 48 El Paso permite ver los noticieros de lunes a viernes en sus ediciones de las 4:00 pm, 4:30 pm, 5:00 pm y 10:00 pm.

Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Día : Martes, 16 de junio de 2025

: Martes, 16 de junio de 2025 Horario : 13:00 del Tiempo de Centro de México

: 13:00 del Tiempo de Centro de México Lugar : MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) TV / Streaming: ViX Premium (México); FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio (Estados Unidos)