Chicago volverá a convertirse en una de las ciudades protagonistas del fútbol mundial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras la ciudad se prepara para recibir partidos del torneo más importante del planeta, millones de aficionados hispanos tendrán una amplia cobertura en español a través de Telemundo Chicago, la estación local que transmitirá gran parte del campeonato.

La cadena confirmó que ofrecerá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español en Estados Unidos. De ellos, 92 encuentros estarán disponibles por la señal abierta de Telemundo Chicago y los 12 restantes se emitirán por Universo. Además, la totalidad de los partidos podrá seguirse mediante Peacock para los suscriptores de los planes Premium y Premium Plus.

TL;DR

📺 Telemundo transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en español.

⚽ Telemundo Chicago emitirá 92 encuentros del torneo.

🌎 Los 12 partidos restantes podrán verse por Universo.

📱 Los 104 juegos estarán disponibles en Peacock.

🆓 Telemundo Chicago puede verse gratis mediante televisión abierta en gran parte del área metropolitana de Chicago.

¿Qué es Telemundo Chicago y por qué transmitirá el Mundial 2026?

Telemundo Chicago es la estación local de Telemundo para el área metropolitana de Chicago y el norte de Illinois. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 formará parte de la cobertura oficial en español del torneo, ofreciendo transmisiones en vivo, programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo relacionado con la competición.

Su relevancia será aún mayor considerando que Chicago figura entre las ciudades anfitrionas del Mundial y recibirá varios partidos durante el campeonato.

¿Cómo puedes ver los partidos del Mundial 2026 en vivo y en español?

Los aficionados tendrán distintas alternativas para seguir cada jornada del torneo.

Plataforma Partidos disponibles Telemundo Chicago 92 partidos Universo 12 partidos Peacock Premium 104 partidos Peacock Premium Plus 104 partidos TelemundoChicago.com Cobertura y contenidos especiales

Gracias a esta combinación, los aficionados podrán seguir la totalidad de los encuentros del Mundial 2026 en español dentro de Estados Unidos.

¿Qué canal es Telemundo Chicago?

Si deseas encontrar Telemundo Chicago en tu proveedor de televisión, puedes buscarlo en los siguientes canales:

Operador Canal Xfinity 4, 12, 14, 17, 19, 27 o 599 (SD) / 193, 918 o 1044 (HD) RCN Cable 4 y 802 (SD) / 18, 224, 613 u 802 (HD) Spectrum 14 o 206 (SD) / 615 (HD) Kraus Cable TV Systems 44 Mediacom 4, 6 o 16 (SD) / 704, 706 o 716 (HD) MTCO Communications 44 (SD) / 508 (HD) NITCO 44 (HD) DirecTV 44 Dish Network 44

Importante: la numeración puede variar según la ciudad, el paquete contratado y el proveedor de televisión.

¿Cómo ver Telemundo Chicago EN VIVO gratis por televisión abierta?

Los aficionados también podrán acceder a Telemundo Chicago de forma gratuita mediante señal abierta digital.

Para ello basta con disponer de una antena digital compatible y realizar una búsqueda automática de canales en el televisor. Esta opción permite seguir buena parte del Mundial 2026 sin necesidad de contratar cable o servicios de streaming.

¿Cómo ver Telemundo Chicago EN VIVO por internet?

Los usuarios podrán acceder a la cobertura digital del torneo mediante el portal oficial de Telemundo Chicago.

Además, los contenidos en vivo podrán estar disponibles mediante servicios compatibles y plataformas de televisión por internet que incluyan la señal local dentro de su oferta.

¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 por Peacock?

Peacock será la plataforma de streaming más completa para seguir el Mundial 2026 en español.

Todos los partidos estarán disponibles para los usuarios de:

Peacock Premium

Peacock Premium Plus

Además de los encuentros en directo, la plataforma ofrecerá repeticiones, resúmenes, análisis y programación especial relacionada con el campeonato.

Chicago volverá a recibir el Mundial después de más de 30 años

La Copa Mundial de la FIFA regresará a Chicago por primera vez desde Estados Unidos 1994. La ciudad figura entre las sedes oficiales de la edición de 2026 y recibirá varios encuentros del torneo, reforzando su posición como uno de los mercados futbolísticos más importantes del país.

Durante el campeonato, miles de aficionados llegarán desde distintas partes del mundo para asistir a los partidos y participar en las actividades relacionadas con el evento. La presencia del Mundial también impulsará la actividad turística y deportiva en toda el área metropolitana de Chicago.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 para Chicago

Como Chicago se encuentra en la zona horaria Central Time (CT), los horarios de los partidos serán una hora más tempranos que en ciudades de la Costa Este como Nueva York, Newark o Miami, que utilizan Eastern Time (ET). Por ello, es importante verificar la programación local antes de cada jornada del torneo.

Algunos de los encuentros más esperados de la fase de grupos se jugarán en los siguientes horarios locales:

Partido Hora Chicago (CT) México vs. Sudáfrica 3:00 p.m. Estados Unidos vs. Paraguay 11:00 p.m. Brasil vs. Marruecos 6:00 p.m. Alemania vs. Curazao 1:00 p.m. Argentina vs. Argelia 9:00 p.m. Inglaterra vs. Croacia 4:00 p.m. Ghana vs. Panamá 6:00 p.m. Colombia vs. Portugal 6:30 p.m.

Ciudades donde se podrá seguir la señal de Telemundo Chicago

La cobertura de Telemundo Chicago alcanza a millones de televidentes en Illinois y zonas cercanas.

Ciudad Estado Chicago Illinois Aurora Illinois Joliet Illinois Elgin Illinois Naperville Illinois Cicero Illinois Waukegan Illinois Gary Indiana

Estas localidades forman parte de la audiencia principal de Telemundo Chicago y tendrán acceso a la cobertura especial del Mundial 2026.

Preguntas frecuentes sobre Telemundo Chicago y el Mundial 2026

¿Telemundo transmitirá todos los partidos del Mundial 2026?

Sí. La cadena ofrecerá cobertura completa de los 104 encuentros en español en Estados Unidos.

¿Cuántos partidos pasarán por Telemundo Chicago?

Telemundo Chicago transmitirá 92 partidos del campeonato.

¿Dónde se verán los otros partidos?

Los 12 encuentros restantes estarán disponibles mediante Universo.

¿Se puede ver Telemundo Chicago gratis?

Sí. La señal puede recibirse gratuitamente mediante televisión abierta digital en gran parte del área metropolitana de Chicago.

¿Peacock tendrá todos los partidos del Mundial?

Sí. Los 104 encuentros estarán disponibles para los suscriptores de Peacock Premium y Peacock Premium Plus.

¿Chicago será sede del Mundial 2026?

Sí. La ciudad forma parte de las sedes oficiales del torneo y recibirá varios partidos durante la competición.

Conclusión

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una presencia especial en Chicago, tanto por su condición de sede oficial como por la amplia cobertura disponible para la audiencia hispana. Con 92 partidos por Telemundo Chicago, los 12 restantes mediante Universo y los 104 encuentros accesibles a través de Peacock, los aficionados contarán con múltiples alternativas para seguir cada jornada del torneo completamente en español desde televisión abierta, cable o streaming.