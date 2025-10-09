La Selección de Guatemala se juega la vida en las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo al 2026. Este viernes 10 de octubre de 2025, los Chapines visitan a Surinam en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo por la jornada 3 de la Ronda Final. Aquí te contamos dónde ver el partido EN VIVO por Telemundo Deportes Ahora, Universo, Peacock y Tigo Sports, además de cuánto cuesta acceder al streaming en EE. UU.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam?
Estos son los horarios confirmados según la zona geográfica:
Estados Unidos:
- 5:00 p.m. ET (Este: Nueva York, Miami, Washington D.C.)
- 4:00 p.m. CT (Centro: Texas, Chicago, Houston)
- 3:00 p.m. MT (Montaña: Denver, Phoenix)
- 2:00 p.m. PT (Pacífico: Los Ángeles, San Francisco, Seattle)
Guatemala y México (CDMX): 3:00 p.m.
Colombia y Perú: 4:00 p.m.
Chile y Argentina: 6:00 p.m.
Paramaribo (local): 6:00 p.m.
¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala en EE. UU.?
El partido contará con transmisión oficial en español e inglés a través de NBCUniversal:
- TV: Universo
- Streaming: Peacock y la señal digital Telemundo Deportes Ahora (disponible dentro de la plataforma).
- Otras opciones: CBS Sports Network y fuboTV ofrecen el encuentro según la guía de programación.
Para verlo en Peacock, necesitas estar suscrito al plan Premium (≈ $10/mes). Si ya tienes cuenta, basta con buscar “Surinam vs. Guatemala” o ingresar al canal Universo.
Telemundo Deportes Ahora transmite en directo muchos de los juegos de Eliminatorias y puede sintonizarse vía web o app dentro de Peacock.
¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala en Guatemala?
En territorio guatemalteco, la señal oficial y exclusiva es de:
- TV: Tigo Sports
- Online: Tigo Play (app y web para clientes Tigo)
¿Cuánto cuesta ver el partido? (EE. UU.)
- Peacock Premium: desde $10 al mes (plan con anuncios)
- Paramount+: desde $7.99 al mes
- fuboTV: planes desde $84.99 al mes (incluye canales deportivos)
En Guatemala, Tigo Sports forma parte de paquetes de cable e internet de Tigo, y el acceso a Tigo Play es gratuito para clientes registrados.