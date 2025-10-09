Surinam y Guatemala se enfrentan hoy por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Open AI)
Surinam y Guatemala se enfrentan hoy por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Open AI)
Renato Cardenas C.
La Selección de Guatemala se juega la vida en las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo al 2026. Este viernes 10 de octubre de 2025, los Chapines visitan a Surinam en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo por la jornada 3 de la Ronda Final. Aquí te contamos dónde ver el partido EN VIVO por Telemundo Deportes Ahora, Universo, Peacock y Tigo Sports, además de cuánto cuesta acceder al streaming en EE. UU.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam?

Estos son los horarios confirmados según la zona geográfica:

Estados Unidos:

  • 5:00 p.m. ET (Este: Nueva York, Miami, Washington D.C.)
  • 4:00 p.m. CT (Centro: Texas, Chicago, Houston)
  • 3:00 p.m. MT (Montaña: Denver, Phoenix)
  • 2:00 p.m. PT (Pacífico: Los Ángeles, San Francisco, Seattle)

Guatemala y México (CDMX): 3:00 p.m.

Colombia y Perú: 4:00 p.m.

Chile y Argentina: 6:00 p.m.

Paramaribo (local): 6:00 p.m.

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala en EE. UU.?

El partido contará con transmisión oficial en español e inglés a través de NBCUniversal:

  • TV: Universo
  • Streaming: Peacock y la señal digital Telemundo Deportes Ahora (disponible dentro de la plataforma).
  • Otras opciones: CBS Sports Network y fuboTV ofrecen el encuentro según la guía de programación.

Para verlo en Peacock, necesitas estar suscrito al plan Premium (≈ $10/mes). Si ya tienes cuenta, basta con buscar “Surinam vs. Guatemala” o ingresar al canal Universo.

Telemundo Deportes Ahora transmite en directo muchos de los juegos de Eliminatorias y puede sintonizarse vía web o app dentro de Peacock.

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala en Guatemala?

En territorio guatemalteco, la señal oficial y exclusiva es de:

  • TV: Tigo Sports
  • Online: Tigo Play (app y web para clientes Tigo)

¿Cuánto cuesta ver el partido? (EE. UU.)

  • Peacock Premium: desde $10 al mes (plan con anuncios)
  • Paramount+: desde $7.99 al mes
  • fuboTV: planes desde $84.99 al mes (incluye canales deportivos)

En Guatemala, Tigo Sports forma parte de paquetes de cable e internet de Tigo, y el acceso a Tigo Play es gratuito para clientes registrados.

