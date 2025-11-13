Telemundo Deportes transmite el partido entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO ONLINE este jueves 13 de noviembre por la jornada 5 de las Eliminatorias CONCACAF. (Foto: Composición Mag)
Telemundo Deportes transmite el partido entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO ONLINE este jueves 13 de noviembre por la jornada 5 de las Eliminatorias CONCACAF. (Foto: Composición Mag)
Uno de los partidos más electrizantes sucederá en el estadio Nacional de Nicaragua, ciudad de Managua. Por la jornada, la selección de Nicaragua recibe a Honduras este jueves 13 de noviembre desde las 20:00 horas local, correspondiente por el Grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir el juego por la señal de Telemundo Deportes en vivo y en directo online por televisión y diferentes dispositivos móviles.

A qué hora juega Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por Eliminatorias

Estos son los horarios por país para seguir el partido entre Nicaragua vs. Honduras este jueves 13 de noviembre de 2025, por la jornada 5 de las Eliminatorias CONCACAF.

  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Nicaragua vs. Honduras EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por la Jornada 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

Canales para ver Telemundo EN VIVO por estado y operador en Estados Unidos

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para seguir el partido Nicaragua vs. Honduras por la jornada 5 de las Eliminatorias CONCACAF 2026.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Fecha, hora, TV y online para ver Nicaragua vs. Honduras

  • Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025.
  • Hora: 8 p. m. hora de Nicaragua/Honduras
  • Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, Managua.
