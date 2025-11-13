Uno de los partidos más electrizantes sucederá en el estadio Nacional de Nicaragua, ciudad de Managua. Por la jornada, la selección de Nicaragua recibe a Honduras este jueves 13 de noviembre desde las 20:00 horas local, correspondiente por el Grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir el juego por la señal de Telemundo Deportes en vivo y en directo online por televisión y diferentes dispositivos móviles.
A qué hora juega Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por Eliminatorias
Estos son los horarios por país para seguir el partido entre Nicaragua vs. Honduras este jueves 13 de noviembre de 2025, por la jornada 5 de las Eliminatorias CONCACAF.
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Nicaragua vs. Honduras EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por la Jornada 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
Canales para ver Telemundo EN VIVO por estado y operador en Estados Unidos
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para seguir el partido Nicaragua vs. Honduras por la jornada 5 de las Eliminatorias CONCACAF 2026.
