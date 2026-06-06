Estados Unidos afrontará este sábado 6 de junio una de sus últimas pruebas de alto nivel antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando reciba a Alemania en el Soldier Field de Chicago, Illinois. El encuentro comenzará a las 2:30 p.m. ET (11:30 a.m. PT) y reunirá a dos selecciones que llegan con expectativas importantes de cara al torneo más importante del fútbol internacional. Los aficionados podrán seguir el compromiso EN VIVO por la señal abierta de Telemundo Deportes y mediante Peacock TV en streaming, plataformas encargadas de llevar la transmisión del amistoso a nivel nacional dentro de Estados Unidos.

La escuadra dirigida por Mauricio Pochettino aprovechará el encuentro para afinar detalles antes de su estreno mundialista. Con Christian Pulisic como principal referente ofensivo y una base consolidada por jugadores como Weston McKennie, Gio Reyna, Timothy Weah y Yunus Musah, la selección estadounidense buscará medir su verdadero nivel frente a uno de los equipos más competitivos de Europa.

Del otro lado aparecerá Alemania, cuatro veces campeona del mundo y considerada una de las favoritas para pelear por el título en Norteamérica. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Antonio Rüdiger encabezan una generación que aspira a devolver a la Mannschaft a los primeros planos del fútbol mundial.

Chicago volverá a convertirse en uno de los epicentros del fútbol internacional con un partido que permitirá evaluar el estado competitivo de ambas selecciones a pocos días del inicio del Mundial 2026. Si quieres saber dónde ver el juego EN VIVO por televisión o streaming, a qué hora empieza y cuáles son las opciones disponibles en Estados Unidos, aquí encontrarás toda la información.

TL;DR del Estados Unidos vs. Alemania

📅 Fecha: sábado 6 de junio de 2026

🕒 Hora: 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT

📺 TV: Telemundo Deportes

💻 Streaming: Peacock TV

🏟️ Estadio: Soldier Field

📍 Ciudad: Chicago, Illinois

⚽ Contexto: último amistoso antes del Mundial 2026

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Alemania?

La señal de Telemundo Deportes estará disponible mediante televisión abierta y los principales proveedores de cable y satélite del país. De esta manera, millones de aficionados podrán seguir el último compromiso de preparación de la USMNT antes del inicio de la Copa del Mundo.

Canales de Telemundo en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Señal local Cable / Operador Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami, FL Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Los Ángeles, CA Canal 52 Spectrum / DIRECTV 406 Chicago, IL Canal 5.3 y 44 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas, TX Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston, TX Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando, FL Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix, AZ Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco, CA Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle, WA Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406 Las Vegas, NV Canal 39 Cox / DIRECTV 406 Atlanta, GA Canal 47 Xfinity / DIRECTV 406 Denver, CO Canal 25 Xfinity / DIRECTV 406 San Antonio, TX Canal 60 Spectrum / DIRECTV 406 Sacramento, CA Canal 33 Xfinity / DIRECTV 406 Tampa, FL Canal 49 Spectrum / Xfinity Boston, MA Canal 60 Xfinity / Verizon Fios Filadelfia, PA Canal 62 Xfinity / Verizon Fios

Horarios por ciudades y estados de Estados Unidos

Debido a los distintos husos horarios del país, estos son los horarios locales para seguir el encuentro entre Estados Unidos y Alemania.

Ciudad Estado Hora Nueva York Nueva York 2:30 p.m. ET Miami Florida 2:30 p.m. ET Orlando Florida 2:30 p.m. ET Atlanta Georgia 2:30 p.m. ET Boston Massachusetts 2:30 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 2:30 p.m. ET Washington Distrito de Columbia 2:30 p.m. ET Chicago Illinois 1:30 p.m. CT Dallas Texas 1:30 p.m. CT Houston Texas 1:30 p.m. CT San Antonio Texas 1:30 p.m. CT Minneapolis Minnesota 1:30 p.m. CT Kansas City Missouri 1:30 p.m. CT Denver Colorado 12:30 p.m. MT Salt Lake City Utah 12:30 p.m. MT Albuquerque Nuevo México 12:30 p.m. MT Phoenix Arizona 11:30 a.m. Los Ángeles California 11:30 a.m. PT San Diego California 11:30 a.m. PT San Francisco California 11:30 a.m. PT Las Vegas Nevada 11:30 a.m. PT Portland Oregón 11:30 a.m. PT Seattle Washington 11:30 a.m. PT

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Estados Unidos vs. Alemania por streaming?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el amistoso entre Estados Unidos y Alemania desde cualquier dispositivo con conexión a Internet dentro del territorio estadounidense.

Pasos para ver Estados Unidos vs. Alemania en Peacock

Descargar la aplicación Peacock o ingresar al sitio web oficial.

Iniciar sesión con una cuenta activa.

Acceder a la sección de deportes en vivo.

Buscar la transmisión de Estados Unidos vs. Alemania.

Seleccionar el evento y disfrutar del partido en directo.

¿En qué dispositivos puedo ver Peacock TV?

La plataforma es compatible con la mayoría de dispositivos utilizados actualmente en Estados Unidos.

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y dispositivos de streaming

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android TV

Google TV

Roku TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Estados Unidos y Alemania ponen a prueba sus aspiraciones mundialistas

Más allá del carácter amistoso del compromiso, el encuentro representa una oportunidad valiosa para ambos seleccionadores. Estados Unidos buscará consolidar mecanismos de juego y reforzar su confianza antes del debut mundialista, mientras que Alemania intentará confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado durante su preparación.

La presencia de futbolistas acostumbrados a competir en la élite europea convierte este amistoso en uno de los duelos más atractivos del calendario internacional previo al Mundial.

¿Dónde se juega Estados Unidos vs. Alemania?

El partido se disputará en el Soldier Field, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos y sede habitual de grandes eventos internacionales.

📍 Dirección del Soldier Field

1410 Special Olympics Drive, Chicago, Illinois 60605, Estados Unidos.

Datos del estadio

Información Detalle Estadio Soldier Field Ciudad Chicago Estado Illinois Capacidad Aproximadamente 62,500 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1924

🚇 ¿Cómo llegar al Soldier Field?

Los aficionados podrán acceder al estadio mediante diferentes opciones de transporte público y privado.

Opciones recomendadas

Metra Electric Line

CTA Red Line

CTA Green Line

Autobuses CTA

Uber

Lyft

Taxi

Aeropuertos cercanos

Aeropuerto Distancia aproximada Chicago Midway International Airport 15 km O’Hare International Airport 29 km

🌤 Clima previsto para el partido

Los pronósticos meteorológicos anticipan una tarde agradable en Chicago, con temperaturas cercanas a los 24 °C y condiciones favorables para la práctica del fútbol. No se esperan fenómenos climáticos significativos durante el desarrollo del encuentro.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania

Dato Información Partido Estados Unidos vs. Alemania Competición Amistoso internacional Fecha Sábado 6 de junio de 2026 Hora 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock TV Estadio Soldier Field Ciudad Chicago, Illinois

Estados Unidos cerrará su preparación ante uno de los rivales más exigentes del panorama internacional. Frente a una Alemania repleta de talento y tradición, la USMNT tendrá una oportunidad ideal para medir sus fortalezas antes de afrontar el mayor desafío de su generación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

FAQ: Estados Unidos vs. Alemania

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y también podrá seguirse mediante Peacock TV por streaming.

¿A qué hora juega Estados Unidos hoy?

La USMNT enfrentará a Alemania el sábado 6 de junio desde las 2:30 p.m. ET (11:30 a.m. PT).

¿Dónde se juega el amistoso entre Estados Unidos y Alemania?

El encuentro se disputará en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

¿Qué figuras tendrá Estados Unidos?

Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna, Timothy Weah y Yunus Musah encabezan la convocatoria estadounidense.

¿Qué figuras tendrá Alemania?

Jamal Musiala, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Antonio Rüdiger lideran al conjunto alemán.